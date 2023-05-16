Забытые кадры

В Ульяновской области жители крупного села Большое Нагаткино направили коллективное обращение губернатору региона Алексею Русских и президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить «разрушение медицины» в их районе. По словам сельских депутатов, несмотря на заявления региональной власти о том, что оптимизация учреждений здравоохранения в ближайшее время не планируется, на местах постепенно все подводят к этому — закрываются отделения и стационары. Областная прокуратура по обращениям жителей уже начала проверку Большенагаткинской больницы. В региональном минздраве ситуацию не комментируют. Депутаты Госдумы и регионального заксобрания считают, что простыми слияниями учреждений проблему не решить — нужны серьезные решения кадровой проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУЗ «Большенагаткинская РБ» Фото: ГУЗ «Большенагаткинская РБ»

В минувший понедельник жители села Большое Нагаткино (Цильнинский район Ульяновской области) направили коллективное обращение на имя президента РФ Владимира Путина и губернатора Ульяновской области Алексея Русских, в котором просят «освободить от занимаемой должности» врио главврача Большенагаткинской районной больницы Сергея Беззубенкова «за его действия, направленные на разрушение медицины в районе». Жители района отмечают, что нарушены их «права на доступную и качественную медицину». Всего под обращением стоит 295 подписей. По словам жителя села Шамиля Шайдуллова, несмотря на отправление обращений, сбор подписей ­продолжается.

Большое Нагаткино — крупнейшее село Цильнинского района, по данным Ульяновскстата (2022 год), численность сельского поселения составляет 8135 жителей. ГУЗ «Большенагаткинская районная больница» (РБ) помимо основного учреждения имеет в своем составе две участковых больницы (Цильнинскую и Нижнетимерсянскую), три врачебных амбулатории, 24 фельд­шерских пункта и 4 фельдшерско-акушерских пункта. Как рассказал господин Шайдуллов, «уже более полугода жители села пытаются отстоять свою больницу», которую врио главврача больницы Сергей Беззубенков возглавляет с апреля 2022 года (он также является главврачом Ульяновской районной больницы, расположенной в Ишеевке Ульяновского района). «Он затеял провести оптимизацию, объединить эти две больницы, жители стали собирать подписи и обращаться к органам власти, потому что не хотят ездить в другой район на лечение, да и врачи не желают работать вахтовым методом». После протестов оптимизация «была поставлена на паузу». Но, отмечает Шамиль Шайдуллов, все равно все ведется к тому, чтобы потом больницы слить. Врачи, по его словам, из-за низких зарплат, высокой нагрузки и плохого отношения руководства увольняются, «за последний год уволилось около двух десятков врачей». Во время пандемии, когда из райбольницы сделали ковидный госпиталь, ликвидировали хирургического отделение, но после окончания пандемии отделение так и не восстановили, закрыли детское отделение больницы и тоже не восстановили, «а теперь еще закрыли и стационар в Цильне», говорит ­Шамиль Шайдуллов.

Во вторник, как сообщила прокуратура Ульяновской области, в Большенагаткинской РБ была начата прокурорская проверка по обращениям жителей села, где сообщалось о закрытии стационара в Цильне, о больших очередях в Цильнинской участковой больнице, о длительном неисполнении решения суда по ремонту больницы и о несогласии с решениями главврача об увольнении медперсонала.

Напомним, о планах регионального минздрава по оптимизации лечебных учреждений (их слияния для «большей эффективности работы в условиях нехватки медперсонала») стало известно в апреле. Согласно этим планам, предполагалось слить с крупными больницами Ульяновска ряд городских лечебных учреждений, а затем с крупными ульяновскими больницами — 14 районных и участковых больниц. Большенагаткинская и Ульяновская районные больницы должны слиться и войти в Ульяновский областной клинический центр спецвидов медпомощи.

В связи с этим ульяновский общественный активист Константин Толкачев просил администрацию президента «пресечь попытки оптимизации». На минувшей неделе он опубликовал ответ господина Кучица на свое обращение, в котором вице-премьер ответил, что в планах облправительства на 2023 год такая реорганизация не предусмотрена, а решение о ее проведении возможно только после широкого общественного обсуждения.

«Сергей Кучиц заявляет, а в реальности терапевтический стационар Цильнинской участковой больницы закрыт на огромный замок с декабря, палаты пустые, койки и матрасы вывезены»,— отмечает депутат Цильнинского поселкового и районного советов Олег Трифонов. По его словам, господин Беззубенков делает это «под предлогом нехватки врачей участковой больницы». «Вместо того, чтобы искать пути привлечения врачей, искать их через министерство и вузы, сохранять тех, кто есть, он просто закрывает стационар, а остальных увольняет. А потом скажут, что нужно слияние с другой больницей»,— рассуждает депутат. «Власти говорят, что оптимизации не будет, и все будет по согласованию с населением, а в реальности все тихо идет к слиянию. Так же они про наши арбузовскую и телешовскую школы говорили, а потом тихо издали приказы и школы закрыли»,— добавил господин Трифонов.

Получить комментарии главврача двух больниц Сергея Беззубенкова не удалось. В обеих больницах его не было на месте. На запрос «Ъ» ре­гиональный минздрав не ответил. И.о. министра Олеся Колотик-Каменева от комментариев по поводу ситуации отказалась, заметив, что прокурорская проверка покажет, насколько обоснованы требования большенагаткинцев. Назначение Сергея Беззубенкова на руководство двух больниц разных районов она объяснила «необходимостью эффективности управления».

Депутат регионального заксобрания по цильнинскому округу, секретарь реготделения ЕР Владимир Камеко сказал «Ъ», что в курсе ситуации, и областному минздраву «уже заданы вопросы». «Мы не увидели рационального зерна во всем этом предлагаемом объединении. И наша позиция: если услуга здравоохранения от реорганизации останется такой же или станет хуже, то мы все это к черту снесем и не поддержим»,— сказал депутат. Основную причину проблем он видит в низкой зарплате медперсонала на селе, «на эти деньги никто туда не идет». «Надо не оптимизировать, а искать иные пути — привлекать жильем, дотациями, выстраивать людям карьерную лестницу, делать целевые наборы»,— заявил господин ­Камеко.

Главной причиной такого состояния здравоохранения зампред комитета Госдумы по охране здоровья, первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный также называет «растущую проблему кадров»: молодые врачи не хотят ехать на село, «за последнее время уже три районных больницы лишились хирургов». Но простыми слияниями больниц разных районов проблему не решить, считает депутат, «потому что помощь должна остаться на месте». «Специалисты могут ехать к жителям, а не жители к ним. Но решение кадровой проблемы потребует очень значительного повышения заработной платы врачей и социальных гарантий для медиков»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск