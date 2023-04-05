Слитно или раздельно

Минздрав Ульяновской области планирует снова приступить к оптимизации системы здравоохранения в регионе и провести слияние ряда лечебных учреждений. Депутаты регионального заксобрания подвергли проект критике и считают, что он требует детальной проработки. Представители общественности обратились по этому поводу в прокуратуру Ульяновской области и в администрацию президента РФ.Чиновники облправительства ситуацию не комментируют. Эксперты отмечают, что многие регионы идут на укрупнение, чтобы нивелировать нехватку ­медперсонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области намерено снова вернуться к вопросу оптимизации учреждений здравоохранения региона. Об этом, по словам депутатов ре­гионального заксобрания, вице-премьер облправительства Сергей Кучиц в конце прошлой недели сообщил членам комиссии по здравоохранению при минздраве, в которую входят представители всех депутатских фракций.

Как сообщили „Ъ“ депутаты, согласно «проекту модернизации» (именно так его называют в минздраве), на первом этапе планируется слить с крупными больницами Ульяновска ряд городских лечебных учреждений (к примеру, все поликлиники микрорайона авиастроителей — с Центральной городской клинической больницей, также находящейся в Заволжском районе Ульяновска, станцию скорой помощи с центром медицины катастроф). На следующем этапе планируется слить с крупными ульяновскими больницами 14 районных и участковых больниц, а также травмпункты областного центра (к примеру, в областную клиническую больницу должны будут влиться перинатальный центр «Мама», Майнская, Вешкаймская, Сурская и Карсунская районные больницы). Всего планируется 15 слияний, в которых будут участвовать 42 учреждения здравоохранения.

Депутаты высказались по поводу проекта критически, отметив, что готовы будут рассматривать проект только после его проработки с предоставлением всех аргументов, экономических расчетов и дорожной карты. Они также заметили, что если с некоторыми слияниями можно согласиться, то по возможности и эффективности управления бывшими районными больницами, которые будут находиться в 150 километрах, у них возникают вопросы.

Никакой официальной информации регионального минздрава о планируемой реформе не было. Между тем попавшая в СМИ информация о планируемой оптимизации вызвала негативный резонанс общественности. Ульяновский независимый юрист и правозащитник Константин Толкачев во вторник направил в прокуратуру Ульяновской области, полпреду президента в ПФО и в администрацию президента РФ письмо с просьбой «вмешаться и пресечь попытки министерства здравоохранения и правительства Ульяновской области провести оптимизацию учреждений здравоохранения на территории региона», отметив, что подобные планы делают невозможной реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в регионе. Он также заявил о необходимости «широкого общественного обсуждения проекта».

Это уже не первая попытка оптимизации в регионе. После общероссийских волн оптимизации учреждений здравоохранения (2007 год и 2014 год) в Ульяновской области в 2019 году была начата «в рамках оптимизации» процедура сокращения коечного фонда лечебных учреждений, не обеспеченного бюджетным финансированием. Проект слияния лечебных учреждений также предлагался облправительством и минздравом год назад и вызвал снова негативный общественный резонанс и недовольство части депутатов, после чего был свернут, и в качестве пилотного проекта было произведено слияние только в одном районе.

Получить пояснения Сергея Кучица по проекту новой оптимизации не удалось — в среду он был для комментариев недоступен, на запрос „Ъ“ не ответил.

Председатель профильного комитета заксобрания Сергей Шерстнев считает, что «цель предложенных слияний — чисто управленческая, для улучшения предоставляемых медицинских услуг», а причина — в кадровой проблеме, в нехватке специалистов: «Если в районной или участковой больнице нет узких специалистов, то после модернизации головное учреждение сможет направлять их туда, и это делать проще, когда это одно юридическое лицо». Господин Шерстнев отметил, что после предоставления проработанного проекта он будет обсуждаться и комиссией, и на профильном комитете. «Но до принятия документа его необходимо максимально гласно обсудить, чтобы гражданам и мед­работникам было понятно, что это не ухудшит их положения, а наоборот, позволит улучшить»,— сказал „Ъ“ депутат. Он также пояснил, что, по его мнению, необходимо проводить реформу поэтапно, «посмотреть, что из этого получается на пилотном проекте».

Действительно, кадровая проблема в региональном здравоохранении стоит очень остро. Как следует из доклада Сергея Кучица региональной Общественной палате, дефицит врачебных кадров (с учетом коэффициента совместительства) на сегодня составляет 573 человека, среднего медперсонала — 556 человек, и, несмотря на усилия по трудоустройству новых врачей, «естественный кадровый прирост остается отрицательным», в 2022 году «отрасль потеряла более 400 ­медиков».

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья (в прошлом — главврач ульяновского центра специализированных видов медпомощи) Алексей Куринный заметил, что ряд слияний лечебных учреждений в Ульяновске может быть резонным, но планы по районным больницам у него «вызывают сомнения». По его мнению, проект слияний создается «от безысходности», и это связано как с экономическими вопросами — «попыткой разбавить долги слабого районного учреждения сильной больницей», так и хронической нехваткой кадров. «Юридически, возможно, станет проще перенаправлять узких специалистов, но это не решение проблемы, а затыкание дыр, потому что проблема кадров будет и дальше разрастаться, и необходимо ее решать, повышая зарплаты медперсоналу. Но это проблема не только регионального, но и федерального уровня»,— сказал депутат, назвав инициирование реформы накануне выборов непродуманным шагом.

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отмечает, что нехватка медперсонала — проблема не только российская, но и общемировая, «и она дальше будет только нарастать». «В слиянии нет ничего страшного, если будет сохранена доступность помощи. Многие регионы России сейчас идут на укрупнение, чтобы сгладить нехватку кад­ров, обеспечить возможности оперативного направления специалистов и оборудования, чтобы проще решать вопросы расчетов по ОМС.Главное, чтобы не закрывались жизненно важные пункты, а людям объясняли, для чего все это делается»,— отметила эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск