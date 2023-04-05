Слитно или раздельно

Минздрав Ульяновской области планирует снова приступить к оптимизации системы здравоохранения в регионе и провести слияние ряда лечебных учреждений. Депутаты регионального заксобрания подвергли проект критике и считают, что он требует детальной проработки. Представители общественности обратились по этому поводу в прокуратуру Ульяновской области и в администрацию президента РФ.Чиновники облправительства ситуацию не комментируют. Эксперты отмечают, что многие регионы идут на укрупнение, чтобы нивелировать нехватку медперсонала.
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области намерено снова вернуться к вопросу оптимизации учреждений здравоохранения региона. Об этом, по словам депутатов регионального заксобрания, вице-премьер облправительства Сергей Кучиц в конце прошлой недели сообщил членам комиссии по здравоохранению при минздраве, в которую входят представители всех депутатских фракций.
Как сообщили „Ъ“ депутаты, согласно «проекту модернизации» (именно так его называют в минздраве), на первом этапе планируется слить с крупными больницами Ульяновска ряд городских лечебных учреждений (к примеру, все поликлиники микрорайона авиастроителей — с Центральной городской клинической больницей, также находящейся в Заволжском районе Ульяновска, станцию скорой помощи с центром медицины катастроф). На следующем этапе планируется слить с крупными ульяновскими больницами 14 районных и участковых больниц, а также травмпункты областного центра (к примеру, в областную клиническую больницу должны будут влиться перинатальный центр «Мама», Майнская, Вешкаймская, Сурская и Карсунская районные больницы). Всего планируется 15 слияний, в которых будут участвовать 42 учреждения здравоохранения.
Депутаты высказались по поводу проекта критически, отметив, что готовы будут рассматривать проект только после его проработки с предоставлением всех аргументов, экономических расчетов и дорожной карты. Они также заметили, что если с некоторыми слияниями можно согласиться, то по возможности и эффективности управления бывшими районными больницами, которые будут находиться в 150 километрах, у них возникают вопросы.
Никакой официальной информации регионального минздрава о планируемой реформе не было. Между тем попавшая в СМИ информация о планируемой оптимизации вызвала негативный резонанс общественности. Ульяновский независимый юрист и правозащитник Константин Толкачев во вторник направил в прокуратуру Ульяновской области, полпреду президента в ПФО и в администрацию президента РФ письмо с просьбой «вмешаться и пресечь попытки министерства здравоохранения и правительства Ульяновской области провести оптимизацию учреждений здравоохранения на территории региона», отметив, что подобные планы делают невозможной реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в регионе. Он также заявил о необходимости «широкого общественного обсуждения проекта».
Это уже не первая попытка оптимизации в регионе. После общероссийских волн оптимизации учреждений здравоохранения (2007 год и 2014 год) в Ульяновской области в 2019 году была начата «в рамках оптимизации» процедура сокращения коечного фонда лечебных учреждений, не обеспеченного бюджетным финансированием. Проект слияния лечебных учреждений также предлагался облправительством и минздравом год назад и вызвал снова негативный общественный резонанс и недовольство части депутатов, после чего был свернут, и в качестве пилотного проекта было произведено слияние только в одном районе.
Получить пояснения Сергея Кучица по проекту новой оптимизации не удалось — в среду он был для комментариев недоступен, на запрос „Ъ“ не ответил.
Председатель профильного комитета заксобрания Сергей Шерстнев считает, что «цель предложенных слияний — чисто управленческая, для улучшения предоставляемых медицинских услуг», а причина — в кадровой проблеме, в нехватке специалистов: «Если в районной или участковой больнице нет узких специалистов, то после модернизации головное учреждение сможет направлять их туда, и это делать проще, когда это одно юридическое лицо». Господин Шерстнев отметил, что после предоставления проработанного проекта он будет обсуждаться и комиссией, и на профильном комитете. «Но до принятия документа его необходимо максимально гласно обсудить, чтобы гражданам и медработникам было понятно, что это не ухудшит их положения, а наоборот, позволит улучшить»,— сказал „Ъ“ депутат. Он также пояснил, что, по его мнению, необходимо проводить реформу поэтапно, «посмотреть, что из этого получается на пилотном проекте».
Действительно, кадровая проблема в региональном здравоохранении стоит очень остро. Как следует из доклада Сергея Кучица региональной Общественной палате, дефицит врачебных кадров (с учетом коэффициента совместительства) на сегодня составляет 573 человека, среднего медперсонала — 556 человек, и, несмотря на усилия по трудоустройству новых врачей, «естественный кадровый прирост остается отрицательным», в 2022 году «отрасль потеряла более 400 медиков».
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья (в прошлом — главврач ульяновского центра специализированных видов медпомощи) Алексей Куринный заметил, что ряд слияний лечебных учреждений в Ульяновске может быть резонным, но планы по районным больницам у него «вызывают сомнения». По его мнению, проект слияний создается «от безысходности», и это связано как с экономическими вопросами — «попыткой разбавить долги слабого районного учреждения сильной больницей», так и хронической нехваткой кадров. «Юридически, возможно, станет проще перенаправлять узких специалистов, но это не решение проблемы, а затыкание дыр, потому что проблема кадров будет и дальше разрастаться, и необходимо ее решать, повышая зарплаты медперсоналу. Но это проблема не только регионального, но и федерального уровня»,— сказал депутат, назвав инициирование реформы накануне выборов непродуманным шагом.
Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отмечает, что нехватка медперсонала — проблема не только российская, но и общемировая, «и она дальше будет только нарастать». «В слиянии нет ничего страшного, если будет сохранена доступность помощи. Многие регионы России сейчас идут на укрупнение, чтобы сгладить нехватку кадров, обеспечить возможности оперативного направления специалистов и оборудования, чтобы проще решать вопросы расчетов по ОМС.Главное, чтобы не закрывались жизненно важные пункты, а людям объясняли, для чего все это делается»,— отметила эксперт.