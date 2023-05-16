СК Армении и ФБР подписали соглашение о сотрудничестве

Следственный комитет (СК) Армении и ФБР США подписали меморандум о совместной работе по борьбе с транснациональной преступностью. Как сообщили в СК Армении, благодаря этому сотрудничество ведомств выйдет на новый уровень.

«Документ касается борьбы с киберпреступностью, похищением людей, организованной преступностью, незаконной международной деятельностью в экономической, финансовой и банковской сферах, включая отмывание денег, всеми формами незаконной миграции, торговлей людьми, а также с другими видами преступлений»,— говорится в сообщении СК Армении (цитата по «Арменпресс»).

Меморандум подписали заместитель председателя Следственного комитета Армении Арсен Айвазян и атташе по правовым вопросам ФБР США в Армении и Грузии Хедер Берг.

24 марта этого года министр внутренних дел Армении Ваге Казарян встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Армении Кристиной Куинн. Они обсудили в том числе координацию сил при борьбе с наркотиками.

Анастасия Ларина