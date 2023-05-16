Уходя, размести

Компании с иностранными собственниками, ушедшими из России, могут обязать выйти на биржу. Среди плюсов такой инициативы эксперты называют повышение ликвидности и разнообразия инвестиционных бумаг на фондовом рынке, а также повышение степени прозрачности этих компаний. Однако у нее немало препятствий — например, высокие требования, давление на котировки существующих биржевых инструментов, несогласие стратегических инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций обсуждает идею о том, чтобы при разрешении на продажу активов иностранных собственников, уходящих из России, обязать покупателей выводить часть акций купленных компаний на биржу. Об этом 16 мая, в рамках конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Требование по предложению на бирже части пакета компании, выкупленной у иностранных игроков, покинувших рынок, должно быть принято в ближайшее время, передает ТАСС слова первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина. По его словам, оно не должно коснуться ранее заключенных сделок, но в дальнейшем ЦБ хочет предложить продавать на рынке 10–20% от выкупленного пакета. В Минфине сообщили “Ъ”, что «вопрос прорабатывается».

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» 16 мая: «Мы считаем, что при такой покупке (у иностранных собственников компаний.— “Ъ”) должно быть обязательство вывести часть акций на рынок».

С марта по ноябрь 2022 года Россию покинули 8,5%, или около 120 компаний из стран Евросоюза и G7, говорится в исследовании экономистов из швейцарского института IMD и университета St. Gallen. Одна из самых крупных сделок — продажа холдинга Avito южноафриканской Naspers холдингу Kismet Capital Group за $2,45 млрд. Немецкий концерн Mercedes-Benz продал автодилеру «Автодом» подмосковный завод (оценочная стоимость $1,66 млрд). Немецкая Henkel AG заключила соглашение о продаже бизнеса в России за €600 млн консорциуму локальных финансовых инвесторов. ГИД (франчайзи McDonald`s в Сибири) купила российские активы McDonald`s за символическую сумму.

Пока можно говорить лишь о том, что председатель ЦБ высказала идею, которая при определенных условиях будет интересна игрокам фондового рынка, отмечает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Некоторые из этих компаний были региональными структурами публичных компаний, а значит, уже известны мультипликаторы, в том числе аналогов, была налажена система управления, а отчетность подвергалась аудиту, что ускоряет подготовку к IPO, считает эксперт.

Из плюсов идеи IPO — повышение ликвидности и разнообразия инвестиционных бумаг на фондовом рынке, а также повышение степени прозрачности этих компаний, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Определенный интерес могут представлять активы из потребительского сектора, агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и лизинга, считает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. Оптимальный размер размещения может составлять 5–15 млрд руб., полагает эксперт.

Однако есть и довольно много препятствий. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям предъявляет ряд требований к таким сделкам, в частности поддержание численности сотрудников, уровня инвестиций, производства и тому подобное, определяя при этом конкретные KPI и временные отсечки для контроля.

В ряде случаев выкупалось не 100% бизнеса зарубежной компании, а доля в совместных предприятиях.

Кроме того, некоторые компании продавали свой бизнес по частям разным инвесторам (IKEA). В ряд сделок может быть включено право обратного выкупа материнской компанией (McDonald`s).

«Размещение нельзя провести мгновенно, периоды подготовки и роуд-шоу все равно необходимы, хотя они могут занять меньше времени»,— отмечает господин Делицын. При этом «понудить владельцев компаний к "благотворительным" IPO регулятор вряд ли сможет — компании просто начнут тянуть время», полагает эксперт.

«Выход новых эмитентов может оказать давление на котировки существующих биржевых инструментов»,— добавляет главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. Инвесторов, по ее словам, будет интересовать вариант квазидолговых бумаг, когда возврат на капитал эмитента составляет не менее 20%, а дивидендная политика сохранит щедрый характер.

В результате эксперты даже в случае одобрения идеи не ждут больше десятка размещений. Причем готовы компании к продаже на бирже могут быть, по оценкам господина Делицына, только через пару лет.

Ксения Куликова