IPO с восточным акцентом

В прошлом году объем привлеченных в рамках первичных публичных размещений средств упал в два с половиной раза по сравнению с 2021 годом (до $180 млрд), а количество размещений сократилось почти вдвое (данные S&P Global). Динамику IPO можно рассматривать как индикатор настроений участников рынка: без ожиданий роста стоимости бумаг компании не могут разместиться по высокой цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За год изменилась география размещений: Китай и страны Персидского залива опередили США и ЕС по объему привлеченных средств (на российском рынке в прошлом году состоялось одно размещение, его провел сервис аренды электросамокатов Whoosh). По оценке S&P, на биржах в Шанхае и Шэньчжэне 404 компании привлекли $78,7 млрд, это меньше, чем годом ранее (около $110 млрд), но обе биржи стали лидерами по объему размещений в мире. На американском же рынке количество IPO упало с 908 до 149, а объем привлеченных средств — с $282,66 млрд до $20,79 млрд. Показательно, что количество размещений снизилось и в Гонконге — этот рынок заточен в первую очередь под иностранных инвесторов (но Гонконгская биржа все же оказалась на четвертом месте по объему размещений).

На европейских биржах количество IPO в прошлом году также резко сократилось — с 636 до 215, а объем привлеченных средств — с $109,57 млрд до $16,97 млрд. В итоге регион опередили арабские инвесторы: по данным EY, первичные размещения на биржах стран Персидского залива, в первую очередь в ОАЭ и Саудовской Аравии, позволили привлечь $22 млрд в рамках 51 IPO (рост на 179% год к году по объему привлеченных средств). Здесь также ситуация с ликвидностью в прошлом году была значительно лучше, чем в Европе и США,— это и высокие цены на нефть, и открытие местных рынков, в первую очередь Саудовской Аравии.

По итогам первого квартала эти тренды не изменились — в целом активность на рынке IPO остается низкой, лидером по объему размещений выступает азиатский регион (на него, по оценке PwC, пришлось 66% привлеченных средств, в том числе на материковый Китай — 50%). При этом если в прошлом году спад интереса к IPO на американском и европейском рынках сопровождался ужесточением монетарной политики и геополитическими рисками, то теперь к этим факторам добавились кризис вокруг Silicon Valley Bank и охлаждение интереса к технологическим компаниям, на которые в последние годы приходились самые крупные размещения. Эта динамика вряд ли изменится до смягчения политики ФРС. В Китае монетарная политика остается мягкой, а количество размещений, как ожидается, продолжит расти, но, как и ранее, будет поддержано главным образом внутренними факторами — смягчением регулирования в отношении выхода компаний на биржу и восстановлением активности после снятия ковидных ограничений.