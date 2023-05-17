Апартаменты продолжают спячку

За первый квартал 2023 года в Санкт-Петербурге не было введено ни одного апарт-комплекса. Второй квартал будет более успешным. До конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию более 6,2 тыс. юнитов в 25 комплексах. Однако эксперты полагают, что некоторые из них будут перенесены на следующий год.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Потенциальные покупатели апартаментов во время экскурсии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Такие данные приводят аналитики компании Maris. В апреле разрешение на запуск третьей очереди апарт-отелей Valo Hotel City получило ООО «Галс». В мае Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса Digital Village Vertical — корпуса We&I Ramada by Vertical. Оба проекта намерены запуститься в начале лета. Среди крупных проектов, запуск которых ожидается в текущем году, апарт-отель Well (1220 юнитов), Avenue на Дыбенко (374 юнита), «Морская Ривьера» (254 юнита) и вторая очередь Wings (252 юнита).

На конец первого квартала на стадии строительства находились апарт-комплексы на 17,2 тыс. юнитов — более 630 тыс. кв. м. Наибольшую долю в структуре рынка занимают апартаменты комфорт класса: по сравнению с бизнес- и элитным классом они более масштабны по количеству юнитов. Всего на конец марта количество введенных в эксплуатацию апартаментов в Петербурге и Ленобласти составляет 103 проекта суммарно более чем 31 тыс. юнитов.

По данным Maris, с начала года в продажу поступило 514 юнитов (на 3,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом). Продано было 416 апартаментов, что на 68,2% меньше по сравнению с первым кварталом 2022 году. Средняя цена на апартаменты за этот период выросла на 8,6% по отношению к четвертому кварталу прошлого года и на 21,9% в годовом выражении.

Впрочем, некоторые компании, работающие в этом сегменте, говорят о том, что первый квартал был вполне успешен, а во втором квартале спрос оживился. «Мы удовлетворены результатами первых месяцев работы в 2023 году. Спрос оживает по нескольким причинам. Во-первых, на фоне весьма скромного с точки зрения продаж четвертого квартала 2022 года вполне стабильный в предыдущие периоды спрос уже выглядит рекордным. Во-вторых, чем выше стадия строительства объектов в центре города, тем выше спрос. Наконец, часть сделок, начатая в декабре, традиционно переходит на январь и попадает в новую статистику»,— прокомментировал итоги первого квартала управляющий партнер компании Fizika Development Александр Кравцов. По его словам, в январе — марте 2023 года компания Fizika Development реализовала 46 апартаментов на общую сумму 416 млн рублей в своем флагманском проекте Vidi на Синопской набережной, 30. Это превысило показатели четвертого квартала 2022 года более чем в 3,5 раза.

По данным аналитиков консалтинговой компании NF Group, существенно возрос спрос на несервисные юниты: в первом квартале было продано в три раза больше лотов в сравнении с предыдущим кварталом. Однако, как отмечают эксперты, лидерство в структуре продаж сохраняется за сервисными апартаментами: 67% приходится на этот формат. «По итогам 2022 года продажи апартаментов существенно сократились, что сделало девелоперов более осторожными в вопросах вывода на рынок нового предложения. Из крупных проектов в течение текущего года вероятен выход в продажу ID Politech от Euroinvest Development, а также двух апарт-отелей на улице Мечникова (ГК "ФСК") и Ленинском проспекте. Суммарный номерной фонд этих проектов — 1,1 тыс. юнитов»,— объясняет директор департамента элитной жилой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Татьяна Любимова.

Ранее аналитики консалтинговой компании Nikoliers пришли к выводу, что апарт-отели в городе превзошли по загруженности классические гостиницы. По данным компании, уровень загрузки в апарт-отелях категорий «три и четыре звезды» по итогам первого квартала 2023 года составил 73%, в то время как в гостиницах — 49%. По прогнозам экспертов, доля апартаментов, предназначенных для краткосрочного размещения, летом превысит 50%: около 4 тыс. апартаментов будут конкурировать за гостя с гостиницами соответствующих категорий.

Надежда Ярмула