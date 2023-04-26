VALO планирует умножить номера на десять

ООО «ГАЛС» получило разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди в составе крупнейшего в Санкт-Петербурге проекта апарт-отелей VALO Hotel City («Город отелей») на 3651 юнит. Запуск новых апарт-отелей в составе комплекса намечен на лето. Инвестиции в проект с момента начала его реализации в 2017 году составили 15 млрд рублей. Сейчас компания-оператор «Города отелей» планирует начать продажи франшизы, а также ищет землю под новые проекты. VALO заявляет о планах довести портфель управляющей компании до 30 тыс. номеров к 2030 году. Эксперты полагают, что франчайзинг от компании может оказаться востребован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Сторожев, генеральный директор ООО «VALO Service»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Константин Сторожев, генеральный директор ООО «VALO Service»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Летом 2023 года компания планирует запустить новые апарт-отели в работу. В рамках третьей очереди построено четыре гостиницы разных форматов: VALO MERCURE 4* (бренд международной гостиничной сети Accor Hotels), VALO BUSINESS 4*, предназначенный для краткосрочного и долгосрочного пребывания, а также wellness апарт-отель VALO SOUL 4* и отель нового формата VALO NETWORK 4*. Общая площадь третьей очереди составляет 96 720 кв. м, и почти половину ее занимают объекты инфраструктуры и общественные пространства. По словам представителей VALO, это самый масштабный инфраструктурный проект из представленных сейчас на рынке.

Управлением VALO Hotel City занимается ООО «VALO Service». На сегодняшний момент под его управлением находится 3 тыс. номеров. Компания заявляет о планах довести портфель управляющей компании до 30 тыс. номеров к 2030 году. Помимо подбора новых участков, Valo планирует развивать франшизу.

Как рассказал Константин Сторожев, генеральный директор ООО «VALO Service», сейчас компания формирует франшизное предложение для российских инвесторов. «Мы продаем операционные стандарты — восемь брендов, по которым будет работать будущий собственник бизнеса, либо заходим в проект как управляющая компания. VALO Service уже выступает как обучающая площадка для многих девелоперов. Теперь проекты, подобные VALO, могут быть построены в любом уголке страны»,— говорит господин Сторожев.

Апарт-отели, по мнению руководителя департамента исследований Nikoliers Алины Базаевой, становятся все более актуальными. «Если раньше ключевые управляющие компании активно выходили из Петербурга в Москву, то сейчас происходит активная экспансия в другие регионы. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, строительство апартаментов ведется еще в 20 регионах. Ключевыми зонами, аккумулирующими предложение, являются Черноморское побережье и Московская область. Строительство сервисных апартаментов в городах-миллионниках чаще всего связано с недостатком и устареванием номерного фонда гостиниц средней ценовой категории, особенно на фоне возросшего спроса из-за всплеска внутреннего туризма, а также деловыми командировками и корпоративным сектором»,— прокомментировала госпожа Базаева.

Управляющий партнер Fizika Development (девелопер апарт-отеля VIDI) Александр Кравцов называет идею с продажей франшизы «разумной». «Коллеги изначально выбрали правильную стратегию продвижения, сумев создать инвестиционно привлекательный объект в удаленной от центра и довольно спорной локации. По факту это первый успешный проект апартаментов подобного масштаба в нашем городе, получивший широкую известность, поэтому идея с франшизой кажется разумной»,— подчеркнул господин Кравцов.

Вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина отметила востребованность франшизы в России и за рубежом. «Франшизы на сегодняшний день представляют большой интерес для дальнейшего развития таких проектов, как Valo, Yes, Vertical от Becar Asset Management. При этом франшизы уже сейчас востребованы не только в России, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья. Мы увидим в ближайшее время развитие всех ключевых игроков рынка апарт-отелей именно в этом направлении»,— заключила эксперт.

Надежда Ярмула