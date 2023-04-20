Загруженность апартаментов Петербурга в первом квартале 2023 года превысила 70%

Апарт-отели в Санкт-Петербурге превзошли по загруженности классические гостиницы. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

По их данным, уровень загрузки в апарт-отелях категорий три и четыре звезды по итогам первого квартала 2023 года составил 73%, в то время как в гостиницах — 49%. Отмечается, что доля апартаментов, предназначенных для краткосрочного размещения, увеличилась до 34,5% (+10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). По прогнозам экспертов, уже летом этот показатель превысит 50% — около 4 тыс. апартаментов будут конкурировать за гостя с гостиницами соответствующих категорий.

«Развитие апарт-отелей уже корректирует спрос на классический гостиничный сегмент. На данный момент в Петербурге доля классифицированных сервисных апартаментов категории “три звезды” и “четыре звезды” составляет более четверти от номерного фонда гостиниц аналогичной категории, — комментирует руководитель департамента исследований Nikoliers Алина Базаева. По ее словам, предпосылок для падения спроса на апарт-отели средней ценовой категории нет — спрос стимулирует внутренний туризм, который продолжает набирать обороты.

За первые три месяца 2023 года средняя стоимость размещения за ночь в апарт-отелях, согласно данным Nikoliers и Hotel Advisors, составила около 2 тыс. руб. Это на 13% выше результата за аналогичный период 2022 года. При краткосрочном размещении средняя цена за ночь в апартаментах сопоставима, а иногда выше цены в гостиницах соответствующей звездности, отмечают эксперты.

Надежда Ярмула

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