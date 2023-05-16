Инвестор вложит 150 млн рублей в развитие канатной дороги на Ай-Петри

Крымский инвестор вложит 150 млн руб. в развитие канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри». Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на Корпорацию развития республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «Ай-Петри» Фото: портал «Ай-Петри»

Проект обновления канатной дороги согласовали в начале мая 2023 года. По заявлению гендиректора Корпорации Даниила Пидаева, в дальнейшем будет подготовлено и заключено соответствующее соглашение о реализации проекта.

«Могу отметить, что инвестор местный, крымский. Все налоги, соответственно, будут также поступать в бюджет»,— цитирует издание заявление господина Пидаева.

Реновация дороги включает автоматизацию систем безопасности, ремонт конструкций и оборудования, установку датчиков температуры вращающихся деталей. В Корпорации отметили, что инвестор сохранит старые рабочие места и откроет 20 дополнительных вакансий.

Сроки реализации проекта станут известны после заключения соглашения, отметил Даниил Пидаев.

Анастасия Донскова

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