Вице-спикер Госдумы призвал не считать сочетание желтого и синего поводом для задержания

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») призвал Министерство внутренних дел опубликовать разъяснение о том, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для преследования. По словам господина Даванкова, патриотическая бдительность тех, кто интерпретирует соцветие как отсылку к флагу Украины, доходит до абсурда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Парламентарий указал, что на прошлой неделе в столице за сочетание желтого и синего цветов в гардеробе задержали несколько человек, директор школы в ХМАО пожаловалась в полицию на мать ученицы с желто-синими косичками, а телеведущая Ольга Скабеева в соцсетях выложила, а затем удалила снимок букета из сиреневых и желтых цветов.

«Нужно перестать нервировать людей неопределенностью. Призываю МВД внести ясность и опубликовать разъяснение, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний»,— написал господин Даванков в Telegram.

10 мая Telegram-канал Shot сообщил о том, что уборщика психоневрологического учреждения задержали после того, как он пришел на работу в желто-синей куртке. В апреле «Москвич Mag» писал о задержании на Театральной площади молодого человека в желто-синих кроссовках — обувь сотрудники МВД сочли «средством агитации» (детали дела представил мундеп Константин Янкаускас).

В марте 2023 года Минобрнауки намеревалось проверить Российский университет дружбы народов (РУДН) из-за скандала на выставке культур родных стран учащихся: стенд студентов с Украины был украшен большим желто-голубым флагом. Руководство РУДН уличили в отсутствии патриотизма.

Детали дискуссии — в материале «Ъ» «Дружба дружбой, а флаги врозь».

Григорий Лейба