Якушев: в УрФО за счет профилактики оперативно предотвращают теракты

В Екатеринбурге под председательством начальника регионального УФСБ РФ Игоря Николаева состоялось межведомственное совещание по вопросам информирования о мерах противодействия терроризму, сообщили в пресс-службе ведомства. На заседании дали оценку террористической безопасности региона, построили план информирования населения, разработаны меры улучшения работы силовых структур.

На совещании эффективные меры противодействия терроризму обсудили полномочный президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев, заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский, члены антитеррористической комиссии и другие представители силовых ведомств.

По словам Владимира Якушева, в УрФО выстроена эффективная система противодействия террористической и экстремистской деятельности, а все возможные незаконные акты предотвращаются своевременно. В округе обеспечивается полная безопасность повседневной жизни проведения массовых мероприятий.

Как отметил Азат Салихов, ведется активная работа над информационным пространством. «Особое внимание уделено предупреждению распространения деструктивной идеологии, прежде всего, среди молодежи, а также профилактике терроризма среди лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы»,- заявил господин Салихов.

Напомним, в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании было приостановлено движение транспорта по мосту над улицей Пехотинцев. Причиной инцидента стал аккумулятор от системы нагревания табака.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте