ЦБ считает недопустимыми практики «недружественных» нерезидентов по снижению заблокированных активов

Центробанк России считает неправильным допускать практики на рынке, позволяющие нерезидентам «недружественных» стран снижать объем заблокированных активов в России, заявил зампред регулятора Филипп Габуния. По его словам, регулятор будет закрывать «лазейки», использующиеся для этого.

«Наша позиция очень твердая: мы считаем, что неправильно позволять или стимулировать, поощрять (не важно, любым способом) допускать практики, которые позволяют снижать количество активов, которыми владеют сегодня нерезиденты из недружественных стран, путем их выкупа и завода сюда и так далее. И если какие-то будем находить новые лазейки, которые не предусматривались (указами.— "Ъ"), мы будем их по-прежнему закрывать»,— сообщил господин Габуния в ходе конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка «Российский фондовый рынок» (цитата по Reuters).

По его словам, возможно и инициирование законодательных решений, пресекающих возможность снижения заблокированных активов представителей недружественных России стран. «Мы расцениваем любую работу в этой части как по смыслу работу против интересов тех, кто пострадал от санкций, кто попал в заблокированные пакеты по самым разным каналам владения иностранными активами»,— добавил зампред ЦБ.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российские власти не позволят выводить средства нерезидентов до тех пор, пока заморожены международные резервы страны. Министр также напомнил, что ограничения на движение капитала были введены в ответ на заморозку российских золотовалютных резервов и активов крупных российских компаний. Россия ответила зеркально, напомнил глава Минфина.

Александр Кислов