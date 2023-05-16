«Гонка ноздря в ноздрю показала: с президентом Эрдоганом по-прежнему нужно считаться»

Мировые издания продолжают обсуждать очевидно неожиданные итоги воскресных выборов в Турции. Кто-то уже пророчит, пусть и без всякого энтузиазма, победу Реджепу Тайипу Эрдогану во втором туре через две недели. Кто-то говорит, что для такого амбициозного правителя необходимость второго тура — уже унижение. И все уверены в том, что если Эрдоган останется у власти, то произойдет это исключительно благодаря его мастерству использовать государство в своих личных целях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

После двух десятилетий у власти президент Реджеп Тайип Эрдоган казался слабым. Его образ компетентного и стабильного лидера умалили годы экономического разлада и недовольство дурным управлением и коррупцией, последовавшим за разрушительным землетрясением… Время Эрдогана, казалось, было на исходе… Но вместо того чтобы отставать (от кандидата от оппозиции.— “Ъ”), Эрдоган имеет комфортное преимущество почти в 5%... Примерно так же, как в случае с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху, годы Эрдогана в должности подарили ему точным образом настроенное понимание того, как консолидировать электоральные преимущества у избирателей и как использовать свои огромные власть и влияние, чтобы это сделать.

Шаблоны уже использовались в ходе предыдущих выборов… когда Эрдоган демонизировал оппозицию, разжигал страхи о призрачных угрозах… Результат продемонстрировал, как Эрдоган способен манипулировать рычагами турецкой системы, над которой он господствует. Перед выборами ключевые политические оппоненты или уже были в заключении, или находились под угрозой судебного преследования по сфабрикованным делам. Эрдоган годы потратил на то, чтобы напичкать государственные институты своими сторонниками. Союзники из числа бизнесменов превратили некогда независимые медиакомпании в проправительственные…

Растущая инфляция заставила его народ почувствовать себя беднее. Его правительство обвиняли в неумелой реакции на катастрофические землетрясения, унесшие более 50 тыс. человек всего три месяца назад. И он имел дело с недавно объединившейся оппозицией, которая обещала развернуть путь страны к автократии… Но этого оказалось недостаточно. Аналитики оценивают результаты как новейший пример удивительных способностей господина Эрдогана выживать… Но господин Эрдоган использовал и свою власть, чтобы склонить соревнование в свою пользу.

В качестве действующего лидера системы, имеющей слишком мало сдержек президентской власти, господин Эрдоган эффективно использовал государство в своей кампании, предоставляя новые льготы избирателям из государственной казны. Господин Эрдоган вел свою кампанию, отмахиваясь от своих оппонентов как от людей некомпетентных, поддерживаемых заговором Запада и находящихся в союзе с террористами. Он использовал возможности объединить себя в умах избирателей с образами растущих мощи и независимости Турции. В центре Стамбула он пришвартовал военный корабль, который можно было посещать целыми семьями, и стал первым владельцем построенного в Турции электромобиля.

Перед воскресными президентскими выборами в Турции были неплохие основания верить в то, что избиратели готовы повернуться спиной к авторитарному типу национализма… Эрдогана. То, что он получил полномочия квазимонарха в 2018 году, помогло вечно разделенной оппозиции объединиться против него… Оптимизм оказался, увы, неуместным… Для Европы и Соединенных Штатов, которые надеялись на то, что победа оппозиции поможет Турции повернуться к Западу, еще пять лет господина Эрдогана будет крайне неприятным развитием событий — особенно перед одним из решающих периодов на Украине. Для тех, кто, скорее всего, еще больше пострадает из-за эрозии своих гражданских прав во все более нелиберальной демократии господина Эрдогана, воскресная неудача — горькое разочарование и зловещее предзнаменование.

Эрдоган, человек, который доминирует в турецкой политике вот уже 20 лет, дважды побеждал на президентских выборах в первом раунде… На этот раз он остановился, не добравшись до 50%, и, чтобы сохранить власть, ему придется бороться до конца. С любой точки зрения, особенно если он использовал нечестные методы, как на то намекает оппозиция, для него это если и не поражение, то понижение. Он все еще может победить… Но конец триумфального марша показывает, что Эрдоган переоценил силу некоторой динамики.

Один из главных аргументов, используемых против Эрдогана, является его экономическая политика. Она обрушила турецкую лиру и в 2022 году довела инфляцию до 85%. Альянс оппозиции заявляет, что сможет замедлить инфляцию до 10% к 2025 году и достичь договоренности с сирийскими беженцами, которых обвиняют в опустошении казны и создании хронической проблемы с безопасностью.

Немало недовольства также наблюдается и из-за последствий февральского землетрясения, которое привело не только к значительным разрушениям, но и унесло жизни более 50 тыс. человек. Турецкая оппозиция обвиняет Эрдогана в том, что он не смог решить этот кризис. А 11 провинций страны, которые больше всего пострадали от стихии, раньше считались оплотом правящей Партии справедливости и развития.

После неудавшегося государственного переворота в 2016 году Эрдоган призвал к проведению конституционной реформы, которая привела к расширению президентских полномочий, и турецкая парламентская система была заменена сильной исполнительной властью президента. С тех пор Эрдоган сильно сблизился с консерваторами, традиционалистами и религиозным истеблишментом.

Но, несмотря на все это, Эрдоган все еще остается довольно популярным лидером, который находится у власти 20 лет — сначала как премьер, а с 2014 года как президент. Из 64 млн человек, обладающих избирательным правом, 5 млн — это люди, которые голосуют впервые, их возраст — 18–22 года. Большинство из них выросли при Эрдогане и просто не знают другого лидера.

Гонка ноздря в ноздрю в Турции показала: с президентом Эрдоганом по-прежнему нужно считаться, несмотря на экономический кризис, коррупцию и провалы властей в зоне землетрясения… Точно так же оппозиции оказалось недостаточно практически идеальной стартовой площадки… (Притом что.— “Ъ”) многие курды также сочли его способным к консенсусу…

Возможно, именно в этом причина такого исхода первого тура выборов… (Эрдоган.— “Ъ”), публично транслируя сомнительные смонтированные видео, сближал Кылычдароглу с РПК (Рабочей партией Курдистана.— “Ъ”). Эта иллюзорная логика проста: тот, кто категорически не отмежевался от ДПН (левой Демократической партией народов, борющейся в числе прочего за права курдов.— “Ъ”), близок к ней. Тот, кто близок к ДПН, близок к РПК. Тот, кто близок к РПК, по сути сам является террористом.

Вдобавок к этому Кылычдароглу совершил оплошность. Он, видимо, случайно наступил в обуви на мусульманский молитвенный коврик. Эрдоган с удовольствием это раздул… Остается отметить, что предвыборная кампания была нечестной. Когда 90% основных — прежде всего электронных — СМИ лояльны Эрдогану, этому сложно что-то противопоставить.

Если опубликованные данные правдивы, результаты Кылычдароглу оказались намного ниже ожиданий. Эрдоган, напротив, добился большего, чем прогнозировали многие наблюдатели. Поддержка главы государства снизилась в сравнении с 2018 годом… но во второй тур он выходит очевидным фаворитом. С учетом тяжелого экономического кризиса, который переживает Турция, это поразительно…

Кажется, кризис оказал намного меньше влияния на поведение избирателей, чем можно было ожидать… Результат также показывает, насколько вся система ставит правительство в привилегированное положение. Почти все крупные СМИ близки к ПСР. В то время как выступления Эрдогана транслировались по всем каналам, оппозиция почти не получала эфирного времени. Кылычдароглу пытался компенсировать это умелым использованием соцсетей. Но, например, в сельской местности не Twitter, а телевидение все еще остается важнейшим источником информации…

(Особенно символической.— “Ъ”) была последняя остановка Эрдогана в ходе предвыборной кампании… он поехал в мечеть Айя-София на вечернюю молитву… Три года назад Эрдоган превратил бывший византийский собор из музея в мечеть… Фотографии президента, который молится в Айя-Софии, показывают, насколько далеко государство… ушло от светскости основателя государства Ататюрка. Но, кажется, большинство турок это не волнует… Даже тот факт, что деньги все больше обесцениваются, не заставил их передумать.

Подготовили: Яна Рождественская, Евгений Хвостик, Николай Зубов