«Гонка ноздря в ноздрю показала: с президентом Эрдоганом по-прежнему нужно считаться»

Мировые издания продолжают обсуждать очевидно неожиданные итоги воскресных выборов в Турции. Кто-то уже пророчит, пусть и без всякого энтузиазма, победу Реджепу Тайипу Эрдогану во втором туре через две недели. Кто-то говорит, что для такого амбициозного правителя необходимость второго тура — уже унижение. И все уверены в том, что если Эрдоган останется у власти, то произойдет это исключительно благодаря его мастерству использовать государство в своих личных целях.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
The Washington Post (Вашингтон, США)
После двух десятилетий у власти президент Реджеп Тайип Эрдоган казался слабым. Его образ компетентного и стабильного лидера умалили годы экономического разлада и недовольство дурным управлением и коррупцией, последовавшим за разрушительным землетрясением… Время Эрдогана, казалось, было на исходе… Но вместо того чтобы отставать (от кандидата от оппозиции.— “Ъ”), Эрдоган имеет комфортное преимущество почти в 5%... Примерно так же, как в случае с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху, годы Эрдогана в должности подарили ему точным образом настроенное понимание того, как консолидировать электоральные преимущества у избирателей и как использовать свои огромные власть и влияние, чтобы это сделать.
Шаблоны уже использовались в ходе предыдущих выборов… когда Эрдоган демонизировал оппозицию, разжигал страхи о призрачных угрозах… Результат продемонстрировал, как Эрдоган способен манипулировать рычагами турецкой системы, над которой он господствует. Перед выборами ключевые политические оппоненты или уже были в заключении, или находились под угрозой судебного преследования по сфабрикованным делам. Эрдоган годы потратил на то, чтобы напичкать государственные институты своими сторонниками. Союзники из числа бизнесменов превратили некогда независимые медиакомпании в проправительственные…
The New York Times (Нью-Йорк, США)
Растущая инфляция заставила его народ почувствовать себя беднее. Его правительство обвиняли в неумелой реакции на катастрофические землетрясения, унесшие более 50 тыс. человек всего три месяца назад. И он имел дело с недавно объединившейся оппозицией, которая обещала развернуть путь страны к автократии… Но этого оказалось недостаточно. Аналитики оценивают результаты как новейший пример удивительных способностей господина Эрдогана выживать… Но господин Эрдоган использовал и свою власть, чтобы склонить соревнование в свою пользу.
В качестве действующего лидера системы, имеющей слишком мало сдержек президентской власти, господин Эрдоган эффективно использовал государство в своей кампании, предоставляя новые льготы избирателям из государственной казны. Господин Эрдоган вел свою кампанию, отмахиваясь от своих оппонентов как от людей некомпетентных, поддерживаемых заговором Запада и находящихся в союзе с террористами. Он использовал возможности объединить себя в умах избирателей с образами растущих мощи и независимости Турции. В центре Стамбула он пришвартовал военный корабль, который можно было посещать целыми семьями, и стал первым владельцем построенного в Турции электромобиля.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Перед воскресными президентскими выборами в Турции были неплохие основания верить в то, что избиратели готовы повернуться спиной к авторитарному типу национализма… Эрдогана. То, что он получил полномочия квазимонарха в 2018 году, помогло вечно разделенной оппозиции объединиться против него… Оптимизм оказался, увы, неуместным… Для Европы и Соединенных Штатов, которые надеялись на то, что победа оппозиции поможет Турции повернуться к Западу, еще пять лет господина Эрдогана будет крайне неприятным развитием событий — особенно перед одним из решающих периодов на Украине. Для тех, кто, скорее всего, еще больше пострадает из-за эрозии своих гражданских прав во все более нелиберальной демократии господина Эрдогана, воскресная неудача — горькое разочарование и зловещее предзнаменование.
Avvenire (Милан, Италия)
Эрдоган, человек, который доминирует в турецкой политике вот уже 20 лет, дважды побеждал на президентских выборах в первом раунде… На этот раз он остановился, не добравшись до 50%, и, чтобы сохранить власть, ему придется бороться до конца. С любой точки зрения, особенно если он использовал нечестные методы, как на то намекает оппозиция, для него это если и не поражение, то понижение. Он все еще может победить… Но конец триумфального марша показывает, что Эрдоган переоценил силу некоторой динамики.
Gulf News (Дубай, ОАЭ)
Один из главных аргументов, используемых против Эрдогана, является его экономическая политика. Она обрушила турецкую лиру и в 2022 году довела инфляцию до 85%. Альянс оппозиции заявляет, что сможет замедлить инфляцию до 10% к 2025 году и достичь договоренности с сирийскими беженцами, которых обвиняют в опустошении казны и создании хронической проблемы с безопасностью.
Немало недовольства также наблюдается и из-за последствий февральского землетрясения, которое привело не только к значительным разрушениям, но и унесло жизни более 50 тыс. человек. Турецкая оппозиция обвиняет Эрдогана в том, что он не смог решить этот кризис. А 11 провинций страны, которые больше всего пострадали от стихии, раньше считались оплотом правящей Партии справедливости и развития.
После неудавшегося государственного переворота в 2016 году Эрдоган призвал к проведению конституционной реформы, которая привела к расширению президентских полномочий, и турецкая парламентская система была заменена сильной исполнительной властью президента. С тех пор Эрдоган сильно сблизился с консерваторами, традиционалистами и религиозным истеблишментом.
Но, несмотря на все это, Эрдоган все еще остается довольно популярным лидером, который находится у власти 20 лет — сначала как премьер, а с 2014 года как президент. Из 64 млн человек, обладающих избирательным правом, 5 млн — это люди, которые голосуют впервые, их возраст — 18–22 года. Большинство из них выросли при Эрдогане и просто не знают другого лидера.
Tagesschau (Гамбург, Германия)
Гонка ноздря в ноздрю в Турции показала: с президентом Эрдоганом по-прежнему нужно считаться, несмотря на экономический кризис, коррупцию и провалы властей в зоне землетрясения… Точно так же оппозиции оказалось недостаточно практически идеальной стартовой площадки… (Притом что.— “Ъ”) многие курды также сочли его способным к консенсусу…
Возможно, именно в этом причина такого исхода первого тура выборов… (Эрдоган.— “Ъ”), публично транслируя сомнительные смонтированные видео, сближал Кылычдароглу с РПК (Рабочей партией Курдистана.— “Ъ”). Эта иллюзорная логика проста: тот, кто категорически не отмежевался от ДПН (левой Демократической партией народов, борющейся в числе прочего за права курдов.— “Ъ”), близок к ней. Тот, кто близок к ДПН, близок к РПК. Тот, кто близок к РПК, по сути сам является террористом.
Вдобавок к этому Кылычдароглу совершил оплошность. Он, видимо, случайно наступил в обуви на мусульманский молитвенный коврик. Эрдоган с удовольствием это раздул… Остается отметить, что предвыборная кампания была нечестной. Когда 90% основных — прежде всего электронных — СМИ лояльны Эрдогану, этому сложно что-то противопоставить.
Neue Zuercher Zeitung (Цюрих, Швейцария)
Если опубликованные данные правдивы, результаты Кылычдароглу оказались намного ниже ожиданий. Эрдоган, напротив, добился большего, чем прогнозировали многие наблюдатели. Поддержка главы государства снизилась в сравнении с 2018 годом… но во второй тур он выходит очевидным фаворитом. С учетом тяжелого экономического кризиса, который переживает Турция, это поразительно…
Кажется, кризис оказал намного меньше влияния на поведение избирателей, чем можно было ожидать… Результат также показывает, насколько вся система ставит правительство в привилегированное положение. Почти все крупные СМИ близки к ПСР. В то время как выступления Эрдогана транслировались по всем каналам, оппозиция почти не получала эфирного времени. Кылычдароглу пытался компенсировать это умелым использованием соцсетей. Но, например, в сельской местности не Twitter, а телевидение все еще остается важнейшим источником информации…
(Особенно символической.— “Ъ”) была последняя остановка Эрдогана в ходе предвыборной кампании… он поехал в мечеть Айя-София на вечернюю молитву… Три года назад Эрдоган превратил бывший византийский собор из музея в мечеть… Фотографии президента, который молится в Айя-Софии, показывают, насколько далеко государство… ушло от светскости основателя государства Ататюрка. Но, кажется, большинство турок это не волнует… Даже тот факт, что деньги все больше обесцениваются, не заставил их передумать.