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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: кораблестроение и водный транспорт, 2023 год

Место, 2023 годНазвание вуза
1Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
2Дальневосточный федеральный университет
3Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
4Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
5Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова
6Калининградский государственный технический университет
7Волжский государственный университет водного транспорта
8Севастопольский государственный университет
9Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского
10Мурманский государственный технический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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