Наука 16.05.2023, 16:35 Предметные рейтинги: кораблестроение и водный транспорт, 2023 год Место, 2023 годНазвание вуза1Санкт-Петербургский государственный морской технический университет2Дальневосточный федеральный университет3Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова4Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева5Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова6Калининградский государственный технический университет7Волжский государственный университет водного транспорта8Севастопольский государственный университет9Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского10Мурманский государственный технический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com