Предметные рейтинги: кораблестроение и водный транспорт, 2023 год

Место, 2023 год Название вуза 1 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 2 Дальневосточный федеральный университет 3 Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 4 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 5 Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 6 Калининградский государственный технический университет 7 Волжский государственный университет водного транспорта 8 Севастопольский государственный университет 9 Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского 10 Мурманский государственный технический университет