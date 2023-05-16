«Фонтанка»: генпрокуратура отменила возбужденное Бастрыкиным дело о нарушениях на стройке намыва в Петербурге

Генпрокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 246 УК РФ (нарушение экологических требований при производстве строительных работ) в отношении застройщика ЛСР, возбужденное по распоряжению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники. Официально ведомство на момент публикации новости об отмене дела не объявляло.

Это уже вторая отмена дела о нарушениях экологического законодательства при строительстве намыва на Васильевском острове. Ранее его отменял городской прокурор Валерий Узляков, но по поручению Александра Бастрыкина его открыли вновь. Также по его распоряжению следственные органы возбудили два дела о превышении должностным полномочий неустановленными чиновниками Смольного и ЧОП, охраняющего стройплощадку (ранее сотрудники организации не пустили на объект господина Бастрыкина, пришедшего туда в одиночку). Одно из них также формально отменено.

При этом Следственный комитет 16 мая заявил, что продолжает расследование дела.

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ лицами из числа работников группы компаний ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», в том числе ООО «Специализированный застройщик «ЛСР Простор». (…) Кроме того, глава ведомства поручил ГСУ СК России по Санкт-Петербургу повторно возбудить уголовное дело о превышении полномочий работниками частной охранной организации»,— говорится в сообщении СКР.

Напомним, Следственный комитет считает работников двух «дочек» «Группы ЛСР» виновными в нарушении правил строительства. По версии СКР, они, путем устройства основания песчаными грунтами и возведения временного берегоукрепления откосного типа, нарушили федеральное законодательство, так как подобные работы потенциально могли разнести по окружающей среде опасные вещества. В самой «Группе ЛСР» ссылаются на то, что проект строительства намыва проходил неоднократные проверки и экспертизы и всегда получал положительные заключения.

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