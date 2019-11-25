В Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро

В понедельник, 25 ноября, утром воры проникли в дрезденские «Зеленые своды» — одну из крупнейших сокровищниц Европы, в десяти залах которой содержится более 4 тыс. произведений искусства и ювелирных изделий, сообщает полиция. По данным руководства музея, речь идет о краже по меньшей мере трех наборов ювелирных изделий XVIII века. Как пишет Die Welt, это комплекты украшений с бриллиантами, в одном из которых 37 предметов, а в другом — 20 предметов. Возможная стоимость украденных драгоценностей пока неизвестна, по некоторым данным, речь идет о сотнях миллионах или даже миллиарде евро.

Как сообщают немецкие СМИ, злоумышленники устроили поджог в музее, из-за чего здание оказалось обесточено, а сигнализация перестала работать. Сторонние камеры зафиксировали, как двое злоумышленников забираются в сокровищницу через окно, а через некоторое время скрываются с места преступления на автомобиле. Воры разбили витрину, в которой находились драгоценности и забрали их. «Мы шокированы грубостью взлома. Ведь это сокровищница XVIII века»,— заявила директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман.

Министр внутренних дел Саксонии Роланд Веллер сообщил, что из сокровищницы были украдены «произведения искусства неизмеримой ценности», назвав кражу «ударом по культурной идентичности всех саксонцев». По словам господина Веллера, для расследования преступления уже была создана специальная комиссия.

Сокровищница «Зеленые своды» была создана в 1720-е годы курфюрстом Саксонии Августом Сильным, который обустроил в Дрезденском замке специальное помещение для собранных им и его предшественниками драгоценностей и предметов искусства. В годы Второй мировой войны часть помещений сокровищницы были разрушены, коллекция вернулась в это здание только в 2004 году. Среди экспонатов коллекции Дрезденский зеленый бриллиант и сапфир в 648 карат. В момент кражи Дрезденский зеленый бриллиант — один из самых известных и дорогих экспонатов коллекции — находился на выставке в Нью-Йорке. Кроме того, ряд драгоценных предметов декоративно-прикладного искусства из «Зеленых сводов» (включая эмалевый портрет Петра I) в настоящее время находится в Москве: эти экспонаты станут частью выставки «Петр Первый. Коллекционер, исследователь, художник», которая откроется в Музеях Московского Кремля 30 ноября.

Яна Рождественская