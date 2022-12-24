Клан Реммо — расхитители музеев

«Музейная кража века» частично раскрыта. В ночь с 16 на 17 декабря в Берлине была найдена большая часть драгоценностей, похищенных три года назад из дрезденской сокровищницы «Зеленые Своды». Страховая стоимость всего украденного — €114 млн, а по мнению искусствоведов, эти предметы и вовсе бесценны. Находка может отразиться на судьбе шести членов криминального клана Реммо, которых уже почти год судят по обвинению в ограблении «Зеленых Сводов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похищенная три года назад бриллиантовая бант-брошь королевы-консорта Саксонии Амалии Августы Баварской не найдена до сих пор

Фото: Police Saxony / Zenger Похищенная три года назад бриллиантовая бант-брошь королевы-консорта Саксонии Амалии Августы Баварской не найдена до сих пор

Фото: Police Saxony / Zenger

Сокровища курфюрста

«Зеленые Своды» — одна из главных достопримечательностей Дрездена, располагающаяся в Дрезденском дворце, бывшей резиденции саксонских курфюрстов.

«"Зеленые Своды" — уникальный и самый известный образец так называемого кабинета драгоценностей эпохи позднего барокко (конец XVII—начало XVIII века)... Это редчайшее собрание сохранилось до наших дней в практически неизменном виде. Август Сильный собрал одну из лучших коллекций своего времени, и вошедшие в нее произведения ювелирного искусства не имеют себе равных» — так писали об этой коллекции, когда часть ее экспонатов демонстрировалась в 2006 году в музеях Московского Кремля. В некоторых искусствоведческих работах можно встретить утверждение, что «Зеленые Своды» — крупнейшее собрание драгоценностей в Европе. Иногда его также называют одним из старейших музеев мира.

«Зеленые Своды» основал в 1723 году Август II Сильный, курфюрст Саксонии, король польский и великий князь литовский. Название сокровищницы связано с изначальным оформлением ее интерьера — колоннами из малахита, капитель и база которых были покрашены в зеленый цвет, и обоями из зеленого бархата.

Во время бомбардировки Дрездена авиацией союзников в феврале 1945 года было уничтожено 90% города, в том числе и часть залов сокровищницы. Но сами драгоценности были вывезены из Дрездена задолго до этого, в конце войны попали в СССР, а в 1958-м были возвращены в ГДР. В 2006-м после реконструкции открылись исторические «Зеленые Своды» — сокровища вернулись на свое место, в помещения, исторический облик которых был восстановлен, насколько это было возможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дрезденский дворец — памятник архитектуры и истории Фото: Matthias Rietschel / Reuters Дрезденский дворец — достопримечательность, которую показывают высоким гостям. Октябрь 2006 года. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в «Зеленых сводах» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Дрезденский дворец — памятник архитектуры и истории Фото: Matthias Rietschel / Reuters Дрезденский дворец — достопримечательность, которую показывают высоким гостям. Октябрь 2006 года. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в «Зеленых сводах» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

Около пяти часов утра 25 ноября 2019 года несколько мужчин подожгли уличный электрощит в историческом центре Дрездена. На Театрплац, перед Дрезденским дворцом, погасли фонари. Мужчины подошли к зданию дворца, разрезали железную решетку на одном из окон первого этажа, выбили раму с армированным стеклом и забрались внутрь, в помещение исторических «Зеленых Сводов». Разбив топором стекла витрин в одном из залов, грабители забрали около 100 различных предметов из трех королевских ювелирных гарнитуров — в основном украшения c бриллиантами круглой огранки и огранки «роза» (общее число бриллиантов — около 4300). Большая часть украденных драгоценностей была приобретена Августом Сильным и его преемником Августом III Саксонцем. В числе похищенного были уникальные предметы — звезда и знаки польского ордена Белого орла, эполет с бриллиантом «Саксонский белый» 49 карат, бриллиантовая бант-брошь королевы Амалии Августы. Страховая стоимость украденного составила €114 млн (сотрудники музея заявляли, что похищенное бесценно, а СМИ «округлили» размер ущерба до миллиарда евро).

Сигнализация почему-то не сработала. Двое охранников музея видели преступников на мониторах, на которые шел сигнал с камер наблюдения. У охранников не было оружия, поэтому им запрещено было вмешиваться. Они вызвали полицию. Преступники вылили на пол пену из огнетушителя, чтобы уничтожить следы своей обуви, после чего быстро скрылись. Полиция прибыла через пять минут после звонка из музея, но грабителей уже не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дрезденский дворец — место преступления. 25 ноября 2019 года

Фото: Matthias Rietschel / Reuters Дрезденский дворец — место преступления. 25 ноября 2019 года

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

В день ограбления полицейские по записям камер наблюдения установили автомобиль Audi S6, которым пользовались преступники. Затем сгоревший автомобиль обнаружили на подземной автостоянке. Экспертиза показала, что он был перекрашен. В ходе расследования были проверены документы автомастерских, занимающихся покраской автомобилей. Также был найден человек, продавший грабителям сим-карты, зарегистрированные на фальшивые имена.

Для розыска грабителей была создана специальная следственная группа со звучным названием «Эполет». За помощь в поимке преступников и обнаружении драгоценностей была объявлена награда в размере €500 тыс.

Преступный почерк Реммо

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воры в сокровищнице. Съемка с камер наблюдения

Фото: Saxony Police Department / Handout / Reuters Воры в сокровищнице. Съемка с камер наблюдения

Фото: Saxony Police Department / Handout / Reuters

Способ ограбления «Зеленых Сводов» напоминал другое ограбление — Музея Боде в Берлине.

Монетный кабинет музея ограбили 27 марта 2017 года. Похищена была всего одна монета, но какая! Big Maple Leaf (BML, переводится как «большой кленовый лист») — памятная монета из золота высшей пробы весом 100 кг. В 2007 году шесть таких монет были изготовлены на Королевском канадском монетном дворе в Оттаве. Номинал монеты — 1 млн канадских долларов, при этом рыночная цена как минимум в четыре-пять раз больше. Первая из шести монет осталась на монетном дворе в Оттаве. А одна из пяти купленных коллекционерами в 2010 году была передана на временное хранение в Музей Боде.

В феврале 2020-го суд в Берлине вынес приговор троим обвиняемым в причастности к этой краже. В ходе процесса была восстановлена следующая картина преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Придворная шпага с ножнами (96 см, 553 грамма, около 800 бриллиантов) Фото: Grunes Gewolbe / Polizeidirektion Dresden / dpa Picture-Alliance / AFP Звезда Ордена Белого орла (бриллианты, рубины, центральный бриллиант весит 20 карат) Фото: Grunes Gewolbe / Polizeidirektion Dresden / dpa Picture-Alliance / AFP Бусы из 177 жемчужин диаметром от 6,5 до 12,9 мм по сравнению с остальными похищенными украшениями выглядят довольно скромно Фото: Grunes Gewolbe / Polizeidirektion Dresden / dpa Picture-Alliance / AFP Следующая фотография 1 / 3 Придворная шпага с ножнами (96 см, 553 грамма, около 800 бриллиантов) Фото: Grunes Gewolbe / Polizeidirektion Dresden / dpa Picture-Alliance / AFP Звезда Ордена Белого орла (бриллианты, рубины, центральный бриллиант весит 20 карат) Фото: Grunes Gewolbe / Polizeidirektion Dresden / dpa Picture-Alliance / AFP Бусы из 177 жемчужин диаметром от 6,5 до 12,9 мм по сравнению с остальными похищенными украшениями выглядят довольно скромно Фото: Grunes Gewolbe / Polizeidirektion Dresden / dpa Picture-Alliance / AFP

Между 3:20 и 3:50 ночи 27 марта 2017 года двоюродные братья Ахмед и Виссам Реммо вместе с неустановленным соучастником c путей городской электрички S-Bahn по лестнице проникли в раздевалку персонала Музея Боде. Оттуда они сразу направились в Монетный кабинет (нумизматическая коллекция музея является одной из крупнейших в мире — более 500 тыс. монет) . Разбив пуленепробиваемое стекло, за которым находилась стокилограммовая монета, они докатили ее до раздевалки и выбросили в окно, после чего довезли на тачке до ближайшего парка (кроме тачки для транспортировки монеты использовался также скейтборд). В парке был припаркован автомобиль, на котором преступники скрылись.

В ходе следствия была выдвинута версия, что у преступников был сообщник, работающий в музее. Изучая биографии сотрудников, следователи обратили внимание на Дениса В., устроившегося работать охранником за две недели до преступления.

Выяснилось, что Денис В. работал в ночную смену в ту ночь, когда трое подозрительных мужчин, одетых в черное, прошли той же дорогой, которой впоследствии уходили преступники,— это было заснято камерами наблюдения. В биографии Дениса В. обнаружился интересный момент: он был другом детства Ахмеда Реммо. Оба двоюродных брата Реммо были хорошо известны правоохранителям: братья бросили школу в старших классах, их неоднократно задерживали за мелкие правонарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эполет с бриллиантом «Саксонский белый». Пока не найден Фото: Grunes Gewolbe / Polizeidirektion Dresden / dpa Picture-Alliance / AFP Эгрет в форме полумесяца Фото: Grunes Gewolbe / Polizeidirektion Dresden / dpa Picture-Alliance / AFP Следующая фотография 1 / 2 Эполет с бриллиантом «Саксонский белый». Пока не найден Фото: Grunes Gewolbe / Polizeidirektion Dresden / dpa Picture-Alliance / AFP Эгрет в форме полумесяца Фото: Grunes Gewolbe / Polizeidirektion Dresden / dpa Picture-Alliance / AFP

Во время обыска в квартире Ахмеда Реммо на принадлежащей ему одежде были найдены частицы золота, соответствующие по чистоте украденной монете. Обычные ювелирные изделия из золота пробы «пять девяток» (99,999% чистоты) не изготавливают. Такие же частицы драгоценного металла были обнаружены в одном из автомобилей, принадлежащих семье Реммо. Возникло подозрение, что монета была распилена, переплавлена, а золото продано. В квартире Виссама Реммо была обнаружена другая улика — перчатки, на которых были найдены частицы стекла, соответствующие стеклу в окне, через которое преступники попали в музей. В его смартфоне в истории поисков обнаружились запросы на тему переплавки золота. Кроме того, была найдена эксклюзивная куртка от Armani, попавшая на камеры наблюдения музея.

Поскольку в момент совершения преступления Ахмеду и Виссаму было соответственно 18 и 20 лет, приговор суда был относительно мягким — по четыре с половиной года лишения свободы каждому. Денис В., которому в момент совершения преступления также было 18 лет, был приговорен к трем годам и четырем месяцам заключения. Четвертый подсудимый, брат Ахмеда, Вейси Реммо, был оправдан. Стороне обвинения не удалось доказать, что на записях камер наблюдения был именно он.

Так как уникальная монета не была найдена, и с большой вероятностью уже не будет найдена никогда, преступники были также приговорены к штрафу. Денис В.— на сумму €100 тыс. Именно такую сумму, по мнению правоохранителей, он должен был получить как соучастник. Согласно истории поиска в его смартфоне, вскоре после ограбления музея Денис интересовался ценами дорогих автомобилей и ювелирных украшений. Размер штрафа Ахмеду и Виссаму соответствовал цене золота, содержащегося в монете,— €3,3 млн.

Знакомые все лица

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Золотая монета номиналом 1 млн канадских долларов, аналогичная похищенной членами клана Реммо

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters Золотая монета номиналом 1 млн канадских долларов, аналогичная похищенной членами клана Реммо

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

17 ноября 2020 года более 1600 полицейских приняли участие в облаве в Берлине, в ходе которой было проверено 20 квартир, два гаража, кафе и несколько автомобилей. Искали похищенные в Дрездене драгоценности и улики, которые могли бы навести на их след. Драгоценности не нашлись, но были задержаны три человека, заподозренных в причастности к ограблению «Зеленых Сводов»,— Башир Р., Виссам Р. и Рабих Р. В тот же день полиция назвала имена еще двух возможных участников ограбления, находящихся в розыске,— Абдул Маджид Р. и Мухаммед Р. В соответствии с немецкой юридической практикой в официальных сообщениях называется только первая буква фамилии. Но во всех случаях «Р.» означает «Реммо». 24 ноября было выдано так называемое красное уведомление (международный ордер на арест) Интерпола на их имена. Мухаммеда арестовали 14 декабря, Абдул Маджид был задержан 17 мая 2021 года. 19 августа 2021 года был произведен шестой арест — Ахмеда Реммо. 2 сентября против всех шестерых были выдвинуты обвинения. 28 января 2022 года в Дрездене начался суд над грабителями. Двое из них — Ахмед и Виссам — те самые похитители гигантской золотой монеты. Хотя они и были приговорены к тюремному заключению и гигантскому штрафу, на время рассмотрения апелляции на приговор кузены оставались на свободе. Четверо остальных подсудимых — их братья и двоюродные братья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти через год после ограбления «Зеленых сводов» в берлинском районе Кройцберг были задержаны трое подозреваемых

Фото: Sean Gallup / Getty Images Почти через год после ограбления «Зеленых сводов» в берлинском районе Кройцберг были задержаны трое подозреваемых

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Эта шестерка грабителей — далеко не единственные члены клана Реммо, находящиеся не в ладах с законом.

Большая семья

Клан Реммо состоит из 13 семей, общей численностью 500–1000 человек (по ситуации на 2020 год). Фамилия Реммо довольно распространенная, так что не все ее носители принадлежат к преступному клану.

По данным прокуратуры, по состоянию на 2017 год на счету членов клана было более 1000 преступлений. В основном — краж и краж со взломом, общий ущерб от которых превышает €28 млн.

Также в списке совершенных членами клана нарушений закона — наркоторговля, нанесение телесных повреждений, убийства, вымогательство, скупка краденого, торговля оружием и нелегальное хранение оружия, отмывание денег.

Реммо принадлежат к мхаллами. Это арабоязычная этническая группа, основным местом жительства которой в прошлом была провинция Мардин на юго-востоке Турции. В 1930-е годы многие мхаллами перебрались из Турции в Ливан, а оттуда во время гражданской войны (1975–1990 годы) — в Европу. Некоторые из них попали через ГДР в Западный Берлин. Судя по спискам друзей на страницах членов клана в социальных сетях, Реммо до сих пор поддерживают связи и с Ливаном, и с Турцией (правоохранительные органы подозревают, что это международное сотрудничество для отмывания денег, полученных преступным путем).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава клана Исса Реммо на похоронах своего неоднократно судимого родственника Нидала Реммо, скончавшегося в возрасте 36 лет от восьми пулевых ранений. Проводить покойного в последний путь пришло около 2000 родственников и коллег и 150 полицейских

Фото: Sean Gallup / Getty Images Глава клана Исса Реммо на похоронах своего неоднократно судимого родственника Нидала Реммо, скончавшегося в возрасте 36 лет от восьми пулевых ранений. Проводить покойного в последний путь пришло около 2000 родственников и коллег и 150 полицейских

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Главой клана считается Исса Реммо. Согласно сообщениям немецкой прессы, у него 15 братьев и сестер и как минимум 13 детей.

Исса Реммо поддерживает имидж немецкого патриота. Над входом в его дом (официально не его, а арендуемый его родственником) висит флаг Германии. На груди у Иссы татуировка — федеральный орел и фраза «Я — берлинец». Отец Иссы Мухаммед Реммо бежал из Ливана с женой и детьми в 1980-е годы.

Фамилия Реммо впервые появилась в немецкой криминальной хронике после объединения Германии. В 1992 году два члена клана застрелили владельца ресторана, иммигранта из бывшей Югославии. Знакомый убитого ресторатора, находившийся с ним рядом, получил серьезные ранения. В живых он остался благодаря тому, что у Реммо кончились патроны. В ходе полицейской облавы в квартире, в которой жили Реммо, были найдены героин и чистые бланки ливанских свидетельств о рождении.

Младший брат Иссы Ашраф Реммо отсидел в тюрьме три года за грабеж, был участником нескольких перестрелок. В настоящее время он владеет кальян-баром в Берлине.

Исмаил Реммо, сын Иссы, отбывает срок за убийство. Он забил бейсбольной битой человека, который когда-то одолжил ему денег, а потом потребовал вернуть долг.

Юсуф Реммо, еще один сын Иссы, имел судимость за нанесение телесных повреждений, после чего переключился на кражи. Вместе с сообщниками он угонял фургоны служб доставки, а потом на краденой машине преступники ночью подъезжали к товарным складам, взламывали двери и загружали фургон всем, что хранилось на складе. На автозаправках сообщники заправлялись, после чего уезжали, не заплатив за бензин.

К уголовной ответственности привлекали еще двух братьев главы клана: одного — за кражу, второго — за разбой.

В октябре 2008 года Ибрагим Реммо на спорткаре BMW насмерть задавил пенсионера на Потсдамской площади. Машина двигалась со скоростью 70 км/ч (при разрешенной скорости в этом месте 30 км/ч). Два месяца спустя он вместе со своим братом Билалом ограбил аптеку. Уходя от полицейской погони, братья на своем автомобиле врезались в дерево и погибли на месте. Клан устроил им пышные похороны.

В октябре 2014 года трое членов клана совершили налет на сберегательную кассу в берлинском районе Мариендорф. Преступники вскрыли 330 банковских ячеек и извлекли оттуда наличные и ювелирные украшения на общую сумму около €9,1 млн. Чтобы замести следы, нападавшие устроили пожар, в результате которого произошел взрыв. При взрыве один из грабителей получил ранения. С помощью анализа ДНК была установлена его личность — Тофик Реммо (брат Иссы).

Он был объявлен в международный розыск, в январе 2015 года арестован в Риме, после чего передан Германии, где осужден на восемь лет тюрьмы. Имена сообщников он не назвал. Похищенные деньги и ценности полиция найти не смогла.

В июле 2018 года берлинская полиция арестовала 77 объектов недвижимости (домов, квартир и садовых участков), принадлежащих клану Реммо. По данным правоохранителей, эта недвижимость была приобретена за счет средств, полученных преступным путем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виссам Реммо не любит фотографироваться

Фото: Jens Schlueter / Pool / Reuters Виссам Реммо не любит фотографироваться

Фото: Jens Schlueter / Pool / Reuters

После ареста недвижимости один из членов клана опубликовал в социальной сети пост следующего содержания: «Сегодня нас преследуют потомки тех, кто преследовал и уничтожал наших еврейских сограждан». Другой пост состоял из фотографии ворот концлагеря Освенцим и подписи: «Это начинается не с газовых камер. Это начинается с ненависти и нетерпимости. Это начинается с лишения фундаментальных прав». Мэр берлинского округа Нойкельн Мартин Хикель в интервью газете Der Tagesspiegel заявил, что те, кто «ассоциирует избираемый городской совет с Освенцимом, отвергают демократический дискурс и маргинализируют себя».

19 февраля 2021 года четверо человек, одетых в ярко-оранжевую униформу мусорщиков, ограбили инкассаторский фургон перед банком на улице Курфюрстендамм. Угрожая инкассаторам, они забрали из фургона ящики с деньгами, после чего облили инкассаторов слезоточивым газом. Как минимум один из нападавших имел при себе пистолет. Полиция не сообщала сумму похищенного. В газетных сообщениях говорилось, что было украдено около €1 млн.

Лица грабителей были закрыты масками, на головы надеты шапки, поэтому установить их личность по камерам наблюдения не удалось. Но одного преступника полиция смогла разыскать по ДНК: сопли грабителя осталась на свитере свидетеля нападения.

Мухаммед Реммо (племянник Иссы) был арестован и признался, что участвовал в налете. Имена сообщников он не назвал. Сумма похищенного, по его словам, составила €648,5 тыс., его доля — €70 тыс. Сопли, доказавшие его виновность, оказались следствием злоупотребления кокаином. В сентябре 2021 года Мухаммед Реммо был приговорен к семи годам тюрьмы. По приговору суда он также должен пройти курс лечения от наркомании.

В марте 2021-го спецназ берлинской полиции задержал 30-летнего члена клана Реммо, ранее судимого за кражу, угрозу применения насилия, нанесение ущерба чужой собственности и управление автомобилем без водительских прав. В момент ареста он еще не начал отбывать срок за другое нарушение закона — опасную езду на высокой скорости.

Похитители золотой монеты и участники ограбления «Зеленых Сводов» Ахмед и Виссам приходятся Иссе племянниками.

Самозванец

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пустые витрины, в которых раньше находились сокровища Августа Сильного и членов его семьи

Фото: Oliver Killig / picture alliance / Getty Images Пустые витрины, в которых раньше находились сокровища Августа Сильного и членов его семьи

Фото: Oliver Killig / picture alliance / Getty Images

В ноябре 2022 года немецкая полиция арестовала за мошенничество 54-летнего гражданина Нидерландов. Годом ранее он обратился к немецким правоохранителям, представившись торговцем ювелирными изделиями. Он заявил, что ему предлагают купить один из украденных в Дрездене предметов — польский орден Белого орла. В беседе «ювелир» показал себя знатоком антиквариата, поэтому его заявлению поверили. В качестве вознаграждения за помощь в возвращении ордена он попросил €40 тыс. Музею удалось привлечь спонсоров, собравших эту сумму. 27 декабря 2021 года в Бельгии деньги были переданы «ювелиру», после чего тот скрылся. Полиции удалось выяснить, что мужчина ранее был судим, и выследить его в Нидерландах. В мае 2022 года «ювелир» находился под стражей в Нидерландах по другому обвинению. Был выписан европейский ордер на его арест, и 10 ноября подозреваемый был передан Германии.

Таинственный сообщник

Немецкая пресса скупо освещала идущий с января 2022 года процесс над шестью Реммо, участвовавшими в ограблении «Зеленых Сводов». Членов клана обвиняют в краже в составе организованной группы, поджоге и поджоге при отягчающих обстоятельствах (совокупный ущерб, нанесенный при поджоге электрощита и поджоге автомобиля на подземной парковке, оценен в €1 млн).

В ходе процесса повышенный интерес вызвало лишь одно событие. 11 мая в здании суда был арестован 22-летний мужчина. При обыске его квартиры был найден планшет с копиями документов полицейского расследования и подготовительными материалами стороны обвинения.

Все эти совершенно секретные документы должны были быть доступны только представителям правоохранительных органов.

Имя арестованного не называлось. О том, как к нему попали документы, не сообщалось. Но против него было выдвинуто обвинение в соучастии в преступлении.

Чудесная находка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Август II Сильный, курфюрст Саксонии, король польский и великий князь литовский вряд ли мог себе вообразить, какая судьба ждет его коллекцию драгоценностей (портрет работы Луи де Сильвестра)

Фото: National Museum in Poznan Август II Сильный, курфюрст Саксонии, король польский и великий князь литовский вряд ли мог себе вообразить, какая судьба ждет его коллекцию драгоценностей (портрет работы Луи де Сильвестра)

Фото: National Museum in Poznan

Три года назад историк искусства и специалист по похищенным ценностям Улли Зигерс заявлял представителям СМИ, что, судя по его опыту, вероятность обнаружения похищенных драгоценностей в их оригинальной форме крайне мала, так как преступники могут разобрать украшение на части. К счастью, прогноз эксперта не оправдался. В ночь с 16 на 17 декабря представители прокуратуры Берлина, полиции Саксонии и следственной группы «Эполет» обнаружили и изъяли 31 предмет из числа похищенных в «Зеленых Сводах». Некоторые украшения, судя по первоначальным сведениям, остались в оригинальной форме, в том числе шляпный эгрет из Карнеолового гарнитура и знак польского ордена Белого орла. Несколько самых ценных вещей не были обнаружены, в том числе эполет из Бриллиантового гарнитура с бриллиантом «Саксонский белый» (он был поврежден во время ограбления) и бриллиантовая бант-брошь королевы-консорта Саксонии Амалии Августы Баварской.

Найденное было под охраной отправлено в Дрезден, где эксперты Государственных художественных собраний Дрездена должны проверить аутентичность и сохранность драгоценностей. Согласно заявлению дрезденской прокуратуры, находке предшествовали «предварительные переговоры» между ее представителями и адвокатами подсудимых. Будут ли возвращены оставшиеся драгоценности и как это повлияет на приговор шестерым Реммо — пока неизвестно.

Алексей Алексеев