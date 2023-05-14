Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по факту нарушений при строительстве намывных территорий в Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подписал материалы о возбуждении уголовного дела по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) по факту нарушений, допущенных строителями «Группы ЛСР» при возведении намывных территорий в Санкт-Петербурге. Предыдущее решение о возбуждении дела было отменено надзорным прокурором.

Повторное возбуждение дела произошло после личного визита господина Бастрыкина на намыв совместно с руководством петербургского управления СКР.

«Решение о возбуждении уголовного дела отменено надзирающим прокурором, в связи с чем органы следствия были лишены возможности применения необходимого комплекса процессуальных полномочий для защиты права граждан на благоприятную окружающую среду»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Также по поручению господина Бастрыкина следком проверит соблюдение застройщиком требований миграционного законодательства и закона об охранной деятельности.

По версии следствия, работники двух «дочек» «Группы ЛСР» с октября 2021 года по настоящее время нарушали федеральное законодательство путем устройства основания песчаными грунтами и возведения временного берегоукрепления откосного типа. Подобные работы потенциально могли разнести по окружающей среде опасные вещества. В самой «Группе ЛСР» ссылаются на то, что проект строительства намыва проходил неоднократные проверки и экспертизы и всегда получал положительные заключения.

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