Сержант-разрушитель

Как стало известно «Ъ», вынесен первый приговор по уголовному делу о повреждении гражданской инфраструктуры и жилых домов в ЛНР, которые могли использовать наступающие российские войска. Участвовавший в одной из таких акций старший сержант ВСУ Андрей Бардаш, родившийся и выросший в Германии, получил 14-летний срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бардаш во время следственных действий на месте происшествия

Фото: Следственный комитет Андрей Бардаш во время следственных действий на месте происшествия

Фото: Следственный комитет

Перед Верховным судом ЛНР, в котором обвинение поддерживали представители военной прокуратуры, рассказали «Ъ» в ГВП, предстал старший сержант Андрей Бардаш, родившийся в 1970 году в немецком городе Веймар. Органами военного следствия СКР ему инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ст. 356 и ст. 167 (жестокое обращение с гражданским населением в ходе вооруженного конфликта, а также умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом) УК. В ходе разбирательства было установлено, что сержант Бардаш с 23 января 2020 года проходил службу по контракту в войсковой части А0998 (24-я отдельная механизированная бригада ВСУ) в должности заместителя командира 1-го механизированного взвода 1-й механизированной роты механизированного батальона.

6 марта прошлого года в городе Попасная ЛНР сержанта и других военнослужащих командование подразделения отправило в частный сектор, говорится в материалах уголовного дела. В ходе допросов, а их в рамках расследования было проведено как минимум три, сержант рассказал, что его часть базировалась в Львовской области, в мае 2021 года была переброшена в Попасную. После начала СВО военнослужащие ВСУ под натиском российских войск и луганской милиции начали отступать. Понимая, что вскоре будет захвачен и этот город, военные использовали взрывчатку и гранаты, чтобы повредить или уничтожить жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, которые могли бы использоваться противниками ВСУ. Свою роль в данном процессе сержант Бардаш назвал незначительной.

Согласно его же показаниям, он лишь бросил гранату РГД-5 в окно частного дома по улице Крылова Попасной.

При этом сержант признавал, что российских солдат в нем не могло быть в принципе, так как они были только на подходе к городу. В плен военный попал через месяц.

Интересно, что его опознала хозяйка дома, в который сержант бросал гранату. Согласно показаниям женщины, она спустилась в подвал, когда услышала звон разбитого окна, а следом раздался взрыв. Выйдя из подвала, она обнаружила, что в комнате все разбито, обвалилась штукатурка, а выглянув из окна, в котором больше не было стекол, она увидела Бардаша, который не торопясь шел к другим военным, стоявшим неподалеку.

В деле говорится, что нанесенный ущерб женщина оценила как значительный,— в последнее время она не работала и фактически не имела никаких доходов.

Учитывая признание сержантом своей вины, гособвинитель из объединенной группировки войск и сил на Донбассе запросил для Андрея Бардаша 14-летний срок, столько суд ему и назначил.

Николай Сергеев