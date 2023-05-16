В Самаре отменили торги на строительство станции метро «Театральная» за 11,7 млрд рублей

В Самаре конкурсная комиссия признала торги на строительство новой станции метро «Театральная» несостоявшимися. На конкурс заявился только один участник. Информация опубликована на сайте госзакупок.

«Заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки. Представленный договор субподряда не подтверждает опыт выполнения работ в соответствии с требованиями извещения»,— говорится в протоколе подведения итогов конкурса.

Начальная цена контракта составляла 11,7 млрд руб. Заказчиком работ является Управление капитального строительства — организация, подведомственная министерству строительства региона.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечает, что это произошло сразу после ареста министра строительства Самарской области Николая Плаксина. В конце апреля в отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Николая Плаксина задержали на рабочем месте.

В конце прошлого года Александр Хинштейн обращался в прокуратуру с просьбой проверить Николая Плаксина на предмет конфликта интересов. Как считает депутат, министр «помогает» группе компаний «Волгатрансстрой» (ВТС). До того как возглавить региональный минстрой, господин Плаксин работал генеральным директором АО «Волгатрансстрой-метро». По информации депутата, при министре Николае Плаксине структуры ВТС получили 35 госконтрактов на общую сумму более 12,5 млрд руб. Практически все контракты заключаются по максимальной цене.

«Совпадение явно неслучайно: контракт ценой 11,7 млрд руб. должен был достаться ГК ВТС... Очевидно, на фоне скандала с арестом в облправительстве решили подстраховаться и переждать бурю. Тем более что к объявленным торгам имелось немало вопросов. Сам проект строительства метро до сих пор не готов, а строить без проекта — верх беззакония. Теперь торги придется объявлять по новой. Но я уверен, победитель все равно окажется связан с ГК ВТС, которая и делает всю проектную документацию. Не зря ведь цена стройки выросла почти вдвое: с 6,5 млрд до 11,7 млрд»,— считает Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ани Айвазян, Самара