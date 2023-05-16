Скульптура программиста появится в Ижевске на бульваре Гоголя

В столице Удмуртии на бульваре Гоголя установят скульптурную композицию «Программист». Соответствующее постановление, подписанное главой города Олегом Бекмеметьевым, опубликовано на сайте муниципалитета. Инициатором установки памятника стала организация «Цифровая экономика Удмуртии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Тимур Меджитов Фото: Telegram, Тимур Меджитов

Напомним, в августе 2022 года стало известно, что в Ижевске планируют установить композицию из трех скульптур, включающих программиста, системного администратора и связиста. Скульптура «Программист» будет представлять из себя бронзовую арт-группу, включающую фигуру человека, стол с компьютером, лампу, тумбу и стул.