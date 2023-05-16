Скульптура программиста появится в Ижевске на бульваре Гоголя

В столице Удмуртии на бульваре Гоголя установят скульптурную композицию «Программист». Соответствующее постановление, подписанное главой города Олегом Бекмеметьевым, опубликовано на сайте муниципалитета. Инициатором установки памятника стала организация «Цифровая экономика Удмуртии».
Фото: Telegram, Тимур Меджитов
Напомним, в августе 2022 года стало известно, что в Ижевске планируют установить композицию из трех скульптур, включающих программиста, системного администратора и связиста. Скульптура «Программист» будет представлять из себя бронзовую арт-группу, включающую фигуру человека, стол с компьютером, лампу, тумбу и стул.