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обновлено 13:50

Скульптура программиста появится в Ижевске на бульваре Гоголя

В столице Удмуртии на бульваре Гоголя установят скульптурную композицию «Программист». Соответствующее постановление, подписанное главой города Олегом Бекмеметьевым, опубликовано на сайте муниципалитета. Инициатором установки памятника стала организация «Цифровая экономика Удмуртии».

Фото: Telegram, Тимур Меджитов

Фото: Telegram, Тимур Меджитов

Напомним, в августе 2022 года стало известно, что в Ижевске планируют установить композицию из трех скульптур, включающих программиста, системного администратора и связиста. Скульптура «Программист» будет представлять из себя бронзовую арт-группу, включающую фигуру человека, стол с компьютером, лампу, тумбу и стул.

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