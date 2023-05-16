Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Набиуллина: российские инвесторы вернули из-за рубежа активы почти на 3 трлн руб.

Принятые властями РФ меры, в том числе принудительная конвертация депозитарных расписок, помогли восстановить права части российских инвесторов, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, инвесторы вернули активы примерно на 3 трлн руб.

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Было сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права. Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации»,— рассказала глава ЦБ на конференции НАУФОР (цитата по «РИА Новости»). Какая сумма активов остается заблокированной, она не уточнила.

В декабре 2022 года Национальный расчетный депозитарий получил разрешение на разблокировку иностранных активов от Минфина Люксембурга и от Казначейства Бельгии. В ЦБ тогда заявили, что разрешения европейских властей на разблокировку активов не гарантируют их возврат инвесторам. В апреле 2023-го стало известно, что россиянин в Бельгии получил разрешение на разморозку активов.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Euroclear снял блок».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...