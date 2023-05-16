Набиуллина: российские инвесторы вернули из-за рубежа активы почти на 3 трлн руб.

Принятые властями РФ меры, в том числе принудительная конвертация депозитарных расписок, помогли восстановить права части российских инвесторов, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, инвесторы вернули активы примерно на 3 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Было сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права. Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в нашу российскую учетную инфраструктуру, это и замещающие облигации»,— рассказала глава ЦБ на конференции НАУФОР (цитата по «РИА Новости»). Какая сумма активов остается заблокированной, она не уточнила.

В декабре 2022 года Национальный расчетный депозитарий получил разрешение на разблокировку иностранных активов от Минфина Люксембурга и от Казначейства Бельгии. В ЦБ тогда заявили, что разрешения европейских властей на разблокировку активов не гарантируют их возврат инвесторам. В апреле 2023-го стало известно, что россиянин в Бельгии получил разрешение на разморозку активов.

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