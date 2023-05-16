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Соседи укрепляют связи

Челябинский губернатор обсудил с премьером Казахстана развитие экономического сотрудничества

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером посетила Казахстан. В рамках этого рабочего визита глава региона провел ряд встреч, в том числе с премьер-министром республики Алиханом Смаиловым, послом РФ в Казахстане Александром Бородавкиным и акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым. Обсуждались, в частности, вопросы развития экономического сотрудничества, укрепления логистических связей, взаимодействия в сфере туризма. Граничащая с Казахстаном Челябинская область входит в тройку российских регионов-лидеров по товарообороту с этой страной, и в региональном правительстве уверены, что сотрудничество может стать еще эффективнее.

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

В ходе встречи с Алиханом Смаиловым Алексей Текслер отметил, что Челябинская область – промышленный регион, центр металлургии и машиностроения. По словам губернатора, во взаимодействии Южного Урала с Казахстаном следует уделить больше внимания развитию межрегиональной промышленной кооперации. Глава региона заявил, что несколько крупных предприятий области заинтересованы в локализации производств на казахстанской территории, сообщает пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер добавил, что сотрудничество с республикой активно развивается и в агропромышленном комплексе (товарооборот сельхозпродукции в 2022 году вырос на 22%), и указал на важность сохранения позитивной динамики в этой сфере для обеих сторон.

Также на встрече обсуждался вопрос развития транспортно-логистических связей, и в частности, использования возможностей ТЛК «Южноуральский», расположенного вблизи международных транспортных коридоров, в частности, направления «Север-Юг». «Можем эффективно использовать возможности этого сухопутного порта вместе с казахстанскими партнерами, — отметил Алексей Текслер. – Мы активно участвуем в федеральных логистических проектах. Сейчас тестируется железнодорожный маршрут из Челябинска через Казахстан, Туркменистан и далее на южные порты Ирана. Важно более активно использовать порт в Актау, что было бы интересно и вам, и нашим предпринимателям в связи с сокращением логистического плеча».

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

Челябинский губернатор подчеркнул, что за счет реализации проектов «Север-Юг» и «Восточный коридор» увеличивается объем грузоперевозок. В Челябинской области реконструируют автодорогу к приграничному пункту пропуска «Бугристое» и сам пункт тоже. Алексей Текслер предложил со стороны Казахстана также провести реконструкцию пункта пропуска, чтобы расширить пропускную способность.

Также Алексей Текслер затронул вопрос восстановления прямого авиасообщения между Челябинском и Астаной. «Этот рейс действительно важен для обеих сторон, прошу вас оказать содействие в принятии соответствующих решений»,— сказал он в ходе встречи.

Граничащая с Казахстаном Челябинская область традиционно активно сотрудничает с этой республикой. Южный Урал занимает третье место по товарообороту с Казахстаном, уступая только Москве и Московской области. В прошлом году выросли объемы экспорта сельхозпродукции, машиностроения, и руководство Челябинской области намерено в дальнейшем улучшать эти показатели.

По данным Уральского таможенного управления, в 2022 году (январь-сентябрь) на долю Казахстана приходилось более четверти (27%) товарооборота Челябинской области. По этому показателю страна занимает первое место, за ней следуют Китай (20%) и Узбекистан (15%). В ноябре прошлого года на Форуме межрегионального сотрудничества Алексей Текслер отмечал, что по итогам года товарооборот с Казахстаном должен составить $2 млрд – примерно поровну экспорт и импорт. «Структура разносторонняя: от минерального сырья и металла до продуктов питания и наукоемкой продукции»,— добавил тогда глава региона.

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

15 мая на встрече с послом РФ в Казахстане Алексеем Бородавкиным губернатор рассказал, что на Южном Урале на постоянной основе живут, учатся и работают почти 13 тыс. граждан республики.

Традиционно тесно сотрудничает Челябинская область с соседней Костанайской. До пандемии коронавируса делегации двух регионов обменивались ежегодными визитами, затем из-за COVID-19 эта практика на время прервалась. На встрече с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым Алексей Текслер предложил возобновить традицию. Он пригласил делегацию Костанайской области посетить Челябинск в сентябре.

Аким, в свою очередь, подчеркнул, что регион связывают с Челябинской областью добрососедские отношения и налаженные экономические связи.

«Костанайская область – аграрно-индустриальный регион. Мы производим четверть зерновых в республике. Традиционно поставляем продукцию в страны Азии: Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Афганистан, туда идут наши пути. Также в Костанае работает индустриальная зона, где реализуется ряд проектов с участием российского бизнеса»,— сказал Кумар Аксакалов.

По мнению председателя комитета по внешнеэкономической политике челябинского областного отделения «Опоры России», Алексея Черкасова, у российского и казахстанского бизнеса есть взаимный интерес к расширению сотрудничества, и в ближайшее время товарооборот между Челябинской областью и республикой будет расти. «Этому будут способствовать, в том числе снятые коронавирусные ограничения, благодаря чему у предпринимателей появилась возможность не только удаленно договариваться и осуществлять поставки, но и проводить очные переговоры, встречаться на выставках, посещать предприятия»,— говорит эксперт.

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