Власти Франции не намерены отказываться от контракта с РФ по урану

Франция не намерена отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана из отработавшего ядерного топлива, сообщила министр преобразования энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше. Она пояснила, что отказ невыгоден Парижу.
Аньес Панье-Рюнаше
Фото: Benoit Tessier, Reuters
«Мы этого не будем делать, поскольку отказ от этого контракта принесет России больше выгоды по сравнению с тем, что этот договор приносит ей сейчас»,— сказала госпожа Панье-Рюнаше в эфире BFM Business (цитата по ТАСС ).
Сегодня, 16 мая, министр встретится в Париже с коллегами из Великобритании и 14 стран Евросоюза (ЕС) для обсуждения возможностей снижения зависимости от России в сфере атомной энергетики. По данным Le Figaro, в 2022 году ЕС импортировал ядерное топливо из России на €1 млрд.
В 2018 году АО «Техснабэкспорт» (принадлежит «Росатому») и французская Electricite de France (EDF) заключили контракты, предусматривающие переработку французского регенерированного урана (восстановленного после переработки отработавшего ядерного топлива). Он может использоваться, в частности, для производства топлива для ядерных реакторов.