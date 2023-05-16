Власти Франции не намерены отказываться от контракта с РФ по урану

Франция не намерена отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана из отработавшего ядерного топлива, сообщила министр преобразования энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше. Она пояснила, что отказ невыгоден Парижу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аньес Панье-Рюнаше

Фото: Benoit Tessier, Reuters Аньес Панье-Рюнаше

Фото: Benoit Tessier, Reuters

«Мы этого не будем делать, поскольку отказ от этого контракта принесет России больше выгоды по сравнению с тем, что этот договор приносит ей сейчас»,— сказала госпожа Панье-Рюнаше в эфире BFM Business (цитата по ТАСС ).

Сегодня, 16 мая, министр встретится в Париже с коллегами из Великобритании и 14 стран Евросоюза (ЕС) для обсуждения возможностей снижения зависимости от России в сфере атомной энергетики. По данным Le Figaro, в 2022 году ЕС импортировал ядерное топливо из России на €1 млрд.

В 2018 году АО «Техснабэкспорт» (принадлежит «Росатому») и французская Electricite de France (EDF) заключили контракты, предусматривающие переработку французского регенерированного урана (восстановленного после переработки отработавшего ядерного топлива). Он может использоваться, в частности, для производства топлива для ядерных реакторов.