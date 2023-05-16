СБУ подозревает олигарха Павла Фукса в махинациях с госпредприятиями и неуплате налогов

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении олигарху Павлу Фуксу. СБУ подозревает его в «масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями» страны, а также в систематическом уклонении от налогов. По данным СБУ, с 2018 года господин Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн ($2,7 млрд).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Утверждается, что его холдинг «подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках». У банковских учреждений «за бесценок» выкупали кредитные обязательства, что «позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность». После этого активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства, заявила СБУ.

«Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных заказчиков из-за сложных финансовых махинаций. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур. В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма ущерба государству достигает почти 100 млн грн»,— сказано в пресс-релизе.

Павлу Фуксу и двум неназванным топ-менеджерам его холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов). В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 компании, якобы задействованной в противоправной деятельности, права требования более 1600 выкупленных кредитов и свыше 240 объектов недвижимости и транспортных средств.

Павел Фукс — основатель девелоперской компании Mos City Group. На протяжении десяти лет был одним из крупнейших девелоперов в Московском регионе и, в частности, являлся одним из совладельцев и руководителей компаний «Ингеоком», банков «Пушкино», Совкомбанк. В 2019 году бизнесмена объявили в розыск за хищение при строительстве с 2008 года ЖК Sky House в центре Москвы. По данным следствия, господин Фукс выехал из России на Украину поездом в 2015 году. В 2017-м бизнесмен отказался от российского гражданства. В июне 2021 года Киев ввел санкции против украинцев, которых он считает связанными со спецслужбами России, в их числе был и Павел Фукс. В том же году украинский Forbes поместил его на 67-е место в рейтинге 100 богатейших украинцев, его состояние оценивалось в $165 млн.

Вчера, 15 мая, СБУ сообщила о выявлении «масштабной схемы хищений» из газотранспортной системы страны. В рамках дела было предъявлено подозрение бизнесмену Дмитрию Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний. Ущерб от их действий оценили более чем в 18 млрд грн ($485 млн).

Лаура Кеффер