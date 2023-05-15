СБУ заподозрила компании Фирташа в махинациях с топливом на $485 млн

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram о выявлении «масштабной схемы хищений» из газотранспортной системы страны. СБУ предъявила подозрение бизнесмену Дмитрию Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний. Ущерб от их действий оценивается более чем в 18 млрд грн ($485 млн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Фирташ

Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Дмитрий Фирташ

Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

По версии следствия, топ-менеджеры «разворовывали более 70% средств», которые предполагалось потратить на закупку газа. В СБУ заявили, что «фактически речь идет о присвоении денег обычных украинцев, оплачивавших коммунальные платежи». Предполагаемые преступники покупали топливо у подконтрольной господину Фирташу структуры, но в действительности получали менее 30% от оплаченного газа, а дефицит покрывали за топлива, которое находилось в госсобственности.

По данным судебно-экономической экспертизы, только в течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов дела нанесла государству ущерб более чем в 4,2 млрд грн ($113 млн). «При этом государству за это почти не платили, ссылаясь на отсутствие средств. По имеющимся данным, облгазы Фирташа уплатили государственному оператору украинской ГТС в среднем 30% от общей стоимости отобранного газа»,— говорится в пресс-релизе СБУ.

В рамках дела прошли обыски в офисах и местах жительства подозреваемых. Дмитрию Фирташу, двум руководителям ООО «Региональной газовой компании», руководителю ООО «Йе Энергия» и пяти руководителям облгазов предъявили подозрение по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой, а также легализация имущества, полученного преступным путем). Пяти фигурантам подозрения предъявлены заочно, так как они находятся за рубежом.

Дмитрий Фирташ — украинский бизнесмен и инвестор, основатель и владелец «Group DF», в которую входит азотный холдинг Ostchem. По данным украинского Forbes, в 2021 году господин Фирташ занимал 25 место в рейтинге 100 богатейших украинцев 2021. Его состояние оценивалось в $420 млн.

Лаура Кеффер