Общероссийское объединение пассажиров попросило отложить закон о такси из-за опасений дефицита перевозчиков

Общероссийское объединение пассажиров просит власти перенести вступление в силу части поправок в закон, регулирующий работу такси, на год, до 1 сентября 2024 года. В объединении считают, что в регионах нет необходимой для исполнения закона инфраструктуры и денег на ее создание. Вступление закона в силу может привести к дефициту перевозчиков, следует из письма организации первому зампреду Совфеда секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, сообщил РБК председатель объединения, член Общественной палаты Илья Зотов.

В письме речь идет о законе, который был принят в декабре 2022 года. Он, в частности, обязывает регионы создать три реестра — служб заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Собирать и обрабатывать данные реестров должна будет федеральная государственная информационная система легковых такси, оператором которой станет Минтранс.

Кроме того, согласно принятому закону, службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить ФСБ доступ к базам данных, которые используются для хранения, обработки и передачи заказов.

В письме объединения пассажиров подчеркивается, что регионы пока не могут создать реестры из-за отсутствия технической базы и отсутствия средств в местных бюджетах. С 1 сентября 2023 года пассажиры не смогут заказывать такси, которые не включены в реестры, уточняет в письме господин Зотов. По его мнению, это может привести к дефициту перевозчиков в регионах.

По словам господина Зотова, в прошлом году Москва запустила необходимый для исполнения закона реестр КИС «АРТ». Другие регионы до 1 сентября запустить подобную систему не смогут «из-за неготовности технической документации и отсутствия ее согласования с ведомствами», говорится в письме объединения.

Господин Зотов также обращает внимание на то, что до сих пор не работает также государственная информсистема легковых такси, а ее использование в регионах технически невозможно. Возможности системы рассчитаны на обработку 50 тыс. записей о перевозчиках в год, в то время как за 2021 год в РФ числилось более 400 тыс. выданных разрешений на перевозку в такси, отмечает глава объединения со ссылкой на данные контракта на создание системы.

Кроме того, объединение просит перенести на 1 января 2027 года принятие следующих поправок:

владелец легковых такси обязан проходить техобслуживание в сроки, предусмотренные заводом-изготовителем;

цветовое оформление такси должно соответствовать требованиям региона;

не могут быть допущены к работе водители, не прошедшие аттестацию на знание местности, и те, у кого более трех неоплаченных штрафов за нарушения ПДД;

владелец легковых такси обязан зарегистрироваться в РФ и открыть филиал на территории региона, если количество машин в нем превышает 4 тыс.

Закон, регулирующий работу такси, был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря 2022 года. В марте текущего года ФСБ разработала проект постановления российского правительства, который позволит спецслужбе во внесудебном порядке получать доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси.

Эрдни Кагалтынов