Путин предоставил ФСБ доступ к базам такси

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу такси. Документ, в частности, устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля и к водителю, вводит в законодательство понятия «легковое такси» и «служба заказа легкового такси». Кроме того, закон обязывает службы заказа предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к базам данных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании разрешения, предоставляемого юрлицу, ИП или физлицу. Для того, чтобы получить разрешение, нужно записаться в региональном реестре перевозчиков легковым такси.

Всего документ предписывает создание трех региональных реестров: регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси и регионального реестра легковых такси. Также закон обязывает службы такси предоставлять ФСБ доступ к базам данным с заказами легкового такси.

Регулирующий такси закон был принят Государственной думой 22 декабря. 23 декабря его одобрил Совет федерации.

Эрдни Кагалтынов