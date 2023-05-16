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Коммерсантъ FM
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Умер бывший губернатор Кировской области Николай Шаклеин

Бывший губернатор и сенатор от Кировской области Николай Шаклеин умер в возрасте 79 лет. Причиной стала продолжительная болезнь, сообщил в Telegram кировский губернатор Александр Соколов. Каких-либо подробностей он не привел, но выразил соболезнования семье экс-губернатора.

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Николай Шаклеин возглавлял Кировскую область с 2004 по 2009 год. После этого был членом Совета федерации (2009–2011). В 2012–2019 годах занимал пост директора Волго-Вятского института (филиала) Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) в Кирове. С 2019 года — советник ректора Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА).

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