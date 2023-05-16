Браузер Brave затруднит повторную идентификацию пользователей при последующих посещениях сайтов

Браузер Brave представил новую функцию Forgetful Browsing, благодаря которой сайты не смогут повторно идентифицировать пользователей при новых посещениях. Браузер сможет автоматически удалять кэш HTTP, данные файлов cookie, а также localStorage и indexedDB.

Удаление данных cookie приведет к необходимости повторно каждый раз авторизоваться на сайтах, однако это не позволит ресурсам узнавать пользователей. При необходимости можно будет настроить функцию так, чтобы данные удалялись только после посещения определенных сайтов. Разработчики браузера заявляют, что вопросы конфиденциальности и отслеживания на сайтах не всегда корректно и доступно регулируются современными браузерами. Вследствие этого в Brave решили ввести удобную функцию, которую легко включить и выключить. Brave является браузером со свободным и открытым исходным кодом, ориентированным на конфиденциальность.

Евгений Федуненко