В Новосибирске планируется построить две станции метро после 2030 года

Мэрия Новосибирска опубликовала проект планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосной бор», в Калининском районе. Согласно документу здесь планируется строительство двух станций метро «Снегири» и «Учительская».

«Для обслуживания планируемой территории за расчетным сроком предусмотрено строительство двух станций метрополитена перспективной правобережной линии метро с транспортно-пересадочными узлами на наземные виды транспорта: «Учительская» (на пересечении ул. Учительской и ул. Богдана Хмельницкого) и «Снегири» (на пересечении ул. Рассветной и ул. Курчатова)», - говорится в постановлении.

Развитие территории парка «Сосновый бор» предусмотрено в период до 2030 года. Общий объем жилищного фонда увеличится с 161,8 тыс. кв. м до 332 тыс. кв. м. Объемы нового жилищного строительства составят 171,3 тыс. кв. м. Для транспортного обеспечения населения здесь также предусмотрено строительство трамвайного депо на 100 вагонов.

В апреле глава Новосибирска Анатолий Локоть сообщил об очередном продлении сроков строительства станции метро «Спортивная» на левом берегу Новосибирска. По его словам, оно связано с заменой импортного оборудования из-за санкций в отношении России. Согласно первоначальным планам, ее должны были ввести в эксплуатацию в июне 2022 года. По новому сроку станцию введут в эксплуатацию в июне 2023 года.

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Лолита Белова