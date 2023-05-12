Дело новосибирского физика Анатолия Маслова о госизмене будут рассматривать в Петербурге

Уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) в отношении новосибирского ученого Анатолия Маслова будет рассматриваться в Санкт-Петербургском городском суде. Заседания пройдут в закрытом режиме, поскольку материалы помечены грифом «Совершенно секретно». О регистрации дела сообщила в пятницу, 12 мая, объединенная пресс-служба городских судов.

«Материалы дела, содержащие гриф "Совершенно секретно", переданы судье. У Маслова мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.

76-летний российский физик был арестован 28 июня 2022 года в Новосибирске и помещен в СИЗО «Лефортово» в Москве. Его подозревают в предоставлении данных, являющихся гостайной. По одной из версий, секретные сведения связаны с гиперзвуком. Дело расследовал центральный аппарат ФСБ России.

Анатолий Маслов ранее занимал должность главного научного сотрудника в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, где занимался исследованиями в области аэрогазодинамики, а также был профессором в двух вузах: Новосибирском государственном университете и Новосибирском государственном техническом университете.

Анатолий Маслов — известный специалист в области динамики вязкого газа. Ученый был награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского. Под его руководством защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.

Примерно в то же время, что и Анатолий Маслов, по делу о госизмене был арестован другой новосибирский ученый, доктор физико-математических наук Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета. 55-летнего мужчину задержали прямо в больнице — у него диагностировали четвертую стадию рака поджелудочной железы. Под авторством Дмитрия Колкера выпущено более 100 научных работ. Ему также принадлежат три патента на разработки по квантовым оптическим технологиям.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург