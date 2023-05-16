Внебюджетные инвестиции в развитие трех туристических зон на Алтае стали рекордными за пять лет

По итогам 2022 года внебюджетные инвестиции, направленные на развитие трех комплексных туристических проектов в Алтайском крае составили 2,4 млрд руб. «Это рекордный объем за последние пять лет. Речь идет об объектах в туристических зонах «Бирюзовая Катунь, «Сибирская монета» и «Белокуриха горная»,– рассказал на пресс-конференции начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

По его словам, на территории «Сибирской монеты» сейчас ведется формирование внутриплощадочной инфраструктуры, проектируется еще одна гостиница на 250 номеров. На «Бирюзовой Катуни» обеспечена работоспособность инженерных сетей. «Подписаны соглашения с 33 резидентами. Объем заявленных ими инвестиций составляет 23 млрд руб.»,– сказал господин Дешевых. Он также отметил, что сейчас с корпорацией Туризм.РФ ведется разработка мастер-плана комплексной застройки «Белокурихи горной». «На «Белокурихе горной» к концу года ждем ввода в эксплуатацию ряда объектов курорта «Гранд крио Алтай». В следующем году должно начаться строительство гостиничного комплекса Azimut Hotels»,– сказал Евгений Дешевых.

Он отметил, что, по предварительным оценкам, в 2023 году объем внебюджетных инвестиций в развитие туристических объектов в регионе превысит 1 млрд руб. Объем бюджетных инвестиций планируется на уровне 1,6 млрд руб. «Всего в работе находится 36 соглашений с инвесторами на общую сумму 44 млрд руб.»,– сказал Евгений Дешевых.

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Оксана Павлова