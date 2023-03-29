Подготовлена концепция первого этапа мастер-плана «Белокурихи Горной» в Алтайском крае

Корпорация «Туризм.РФ» представила концепцию первого этапа мастер-плана туристической территории «Белокуриха Горная» в Алтайском крае. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Это будет первый в России всесезонный бальнеологический курорт, строящийся с чистого листа. Там будут применяться современные методы лечения с использованием радоновых вод. Планируется строительство системы подачи подземной минеральной воды от Искровского месторождения»,– прокомментировал концепцию глава региона.

По данным господина Томенко, площадь курорта составит 53 га. В числе запланированных объектов гостиница, санаторно-курортный комплекс, два парк-отеля, апарт-отель, семейно-оздоровительный центр и др. Полностью подготовить мастер-план планируется в сентябре 2023 года. По оценке властей Алтайского края, «Белокуриха Горная» привлечет более 210 тыс. гостей в год.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», подрядчиком разработки мастер-плана стало АО «Стратеджи партнерс групп» (98,99% принадлежит Сбербанку). В апреле 2022 года первый заместитель гендиректора «Туризм.РФ» Денис Секачев говорил о том, что в «Белокурихе Горной» можно построить новый курортный центр до 2 тыс. номеров. В августе 2022 года в ходе рабочего визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Алтай, руководитель АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов обратился к нему с просьбой о финансовой поддержке из федерального бюджета строительства радонопровода на курорте «Белокуриха Горная». Вести радонопровод планируется с Искровского месторождения, расположенного в 7 км от курорта.

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Валерий Лавский