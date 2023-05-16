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Коммерсантъ FM
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Экс-сотрудник консульства США был арестован еще в марте за переписку «против безопасности» РФ

Суд избрал бывшему сотруднику американского консульства во Владивостоке Роберту Шонову арест еще в марте. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Фрунзенского районного суда Владивостока без указании фамилии. Источник «РИА Новости» подтвердил, что речь идет о господине Шонове.

Первым о задержании сообщил накануне, 15 мая, ТАСС. По данным «РИА Новости», экс-сотрудник консульства не оказывал сопротивления при задержании.

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал господина Шонова до 25 мая. В Лефортовском суде Москвы «РИА Новости» сообщили о ходатайстве по продлению подозреваемому меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы по делу о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (275.1 УК РФ).

В сообщении владивостокского суда говорится, что подозреваемый был не согласен с действиями РФ на Украине и «установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями... США в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ».

Посольство США в РФ сообщило «РИА Новости», что ему известно о задержании во Владивостоке господина Шонова. Диппредставительство не смогло детально прокомментировать информацию.

Леонид Уварчев

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