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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила об аресте экс-сотрудника посольства США Роберта Шонова

Во Владивостоке при содействии ФСБ задержан бывший сотрудник американского посольства в РФ Роберт Шонов. После допроса его обвинили в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что господин Шонов заключен под стражу, деталей агентство не приводит.

Задержан экс-сотрудник дипмиссии США был во время оперативно-разыскных действий. «После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией")»,— сообщил собеседник ТАСС. По его словам, обвиняемый арестован.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что 62-летний житель Владивостока Роберт Шонов содержится в СИЗО «Лефортово», когда его арестовали — неизвестно. Работал господин Шонов в консульстве США во Владивостоке, оформлен был в посольстве США. По ст. 275.1 экс-сотруднику дипмиссии грозит до восьми лет колонии.

Мария Федотова

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