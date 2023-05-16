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Завод по производству сыров за 100 млн рублей запустят в 2023 году в Иркутской области

В Усолье-Сибирском к концу 2023 года появится завод по производству сыров. Объем инвестиций в запуск предприятия составит около 100 млн руб., рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе правительства региона.

Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ

Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ

Речь идет о СХ ОАО «Белореченское», которое занимается производством, заготовкой сырья и его дальнейшей переработкой. Предприятие производит 30% валовой продукции сельхозорганизаций региона. Хозяйство осуществляет деятельность на территории трех муниципальных районов – Усольского, Черемховского и Аларского, уточнили в правительстве Иркутской области.

В настоящее время СХ ОАО «Белореченское» реализует три инвестиционных проекта: модернизация сырно-творожного цеха; увеличение подработки, хранения и переработки семян рапса; строительство молочно-товарной фермы на 400 голов в селе Зерновое Черемховского района.

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Лолита Белова

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