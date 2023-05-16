Анатолий Локоть предложил открыть в Новосибирске генконсульство КНР

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил рассмотреть возможность открытия в городе генерального консульства Китайской Народной Республики, сообщает пресс-служба горадминистрации. Об этом глава города заявил в Екатеринбурге на встрече с делегацией КНР во главе с генконсулом Цуй Шаочунь.

«Традиционно из-за географической близости у новосибирцев есть большой интерес к развитию взаимоотношений между нашими народами, связи эти с каждым годом крепнут, и встреча руководителей наших государств – это важное историческое событие, дополнительный импульс развития двусторонних отношений»,– сказал мэр.

Цуй Шаочунь отметил, что, благодаря постоянному развитию российско-китайских отношений сотрудничество между Новосибирском и городами китайской стороны становится все более тесным. «Объем торговли между двумя странами продолжает увеличиваться, и Генеральное консульство поддерживает сотрудничество Новосибирска с китайской стороной для достижения новых результатов»,– сказал он.

По итогам 2022 года Китай вошел в топ-пять торговых партнеров регионов Сибири – товарооборот вырос в 1,6 раза. В целом в прошлом году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% в годовом выражении. По итогам года показатель составил рекордные $190,27 млрд.

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Оксана Павлова