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Коммерсантъ FM
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МИД РФ считает, что Макрон словами о поражении России выдает желаемое за действительное

Политические элиты европейских стран словами о поражении России пытаются убедить в этом самих себя под давлением действительности, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Так он ответил на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия уже потерпела геополитическое поражение. Москва также не согласилась с заявлением французского лидера о том, что РФ впала в «вассальную зависимость» от Китая.

Комментарий господина Грушко приводится на сайте МИД РФ. «Мы уже давно привыкли к повторяющимся заявлениям руководства Франции, как, впрочем, и других стран "коллективного Запада" о скорой и чуть ли не неизбежной победе киевского режима, о практически рухнувшей под тяготами санкций российской экономике, о якобы международной изоляции России. Уже всем в мире понятно, включая самих "западных партнеров", что все это — не более, чем попытка выдать желаемое за действительное»,— говорится в комментарии замминистра.

Господин Грушко заявил, что чем чаще в Москве слышат «такие "молитвенные заклинания", тем становится яснее, что под давлением действительности политические элиты европейских стран перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности». Российские власти считают, что передачей Киеву оружия Запад пытается снять с себя ответственность за кризис, «в который они погрузили многие страны и регионы своей бездумной политикой натравливания соседей друг на друга». По мнению замминистра, отказ Запада от этой политики был бы равнозначен признанию своих ошибок.

Москва воспринимает слова господина Макрона о зависимости от Китая в контексте попыток Запада «любыми путями рассорить старых друзей». По мнению господина Грушко, укрепляющиеся отношения с Пекином «не дают покоя Парижу». «В складывающейся картине мира Э. Макрону, как и другим лидерам Запада, придется смириться с реальностью крепких, равноправных и взаимоуважительных отношений между Москвой и Пекином. Фактором, чье значение и влияние на международные отношения будет только усиливаться»,— добавил замминистра.

Эмманюэль Макрон выразил свое мнение насчет российско-украинского конфликта и отношений Москвы и Пекина в интервью Opinion. Он выступил с этими тезисами в преддверии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

О визите во Францию — в материале «Ъ» «Лондон дал ученью свет».

Леонид Уварчев

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