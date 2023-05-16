Не время газовать

В арбитражном суде Воронежской области развивается земельный спор, связанный с реализацией в регионе федерального проекта по созданию сети метановых заправок. Компания, запланировавшая открыть одну из таких АГНКС в райцентре Анна, получила бюджетную субсидию и за счет нее приобрела участок под объект. Однако вскоре в муниципалитете были изменены правила землепользования, из-за чего завершение проекта стало невозможным. Инвестор добивается компенсации из бюджета почти 50 млн руб. убытков. Региональные власти считают требование «необоснованным», но и забирать субсидию за непостроенную заправку пока не спешат. Эксперты не уверены в успехе иска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Развитию газовых АЗС в Воронежской области неожиданно помешало нормотворчество

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Развитию газовых АЗС в Воронежской области неожиданно помешало нормотворчество

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области 23 мая продолжит рассмотрение иска ООО «Воронежмонтажавтоматика-М» (ВМА) к департаменту архитектуры и градостроительства регионального правительства. Компания местного предпринимателя Дмитрия Кривушина, занимающегося топливным и транспортным бизнесом, потребовала взыскать из бюджета компенсацию 49,9 млн руб. убытков.

«Воронежмонтажавтоматика-М» По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Воронежмонтажавтоматика-М» зарегистрировано в областном центре в 2003 году. Уставный капитал — 370 тыс. руб. Основной вид деятельности — розничная торговля бытовым жидким топливом. Директор и единственный владелец — Дмитрий Кривушин. Ему также принадлежит местное ООО «Воронеж край газ», занимающееся арендой и управлением имущества. Выручка «Воронежмонтажавтоматики» в 2022 году составила 35,8 млн руб. (42,6 млн руб. в 2021-м), чистая прибыль — 3,6 млн руб. (2,2 млн руб. убытка годом ранее).

Об этом сообщается в материалах дела, опубликованных в картотеке суда. Убытки, по мнению истца, возникли из-за неожиданного решения департамента изменить вид разрешенного использования земельного участка в Аннинском районе, заранее купленного под строительство метановой заправки с компрессорной станцией. Нововведение сделало реализацию проекта невозможным и обесценило уже сделанные вложения, заявляет инвестор.

ВМА занималась проектом по строительству в райцентре Анна автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) в рамках федеральной госпрограммы «Развитие энергетики» с 2021 года, сообщается в иске, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье».

В феврале того же года компания за 25 млн руб. купила у прошлого частного собственника 1,1 га бывших сельхозугодий, ныне относящихся к категории земель населенного пункта. За десять лет до этого участок по решению муниципального совета был переведен в вид разрешенного использования «земли резервного фонда». Эта формальность позволяет собственнику самому выбирать из широкого спектра фактических видов использования земли, что влияет на ее кадастровую стоимость — и размер ежегодных налоговых платежей.

На момент сделки на участке было разрешено заниматься проектами в сфере «предпринимательства, коммунального обслуживания и транспорта».

Однако в сентябре 2021 года, как заявляется в иске, областной департамент архитектуры и градостроительства признал регламентирующие статус участка правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Анны «утратившими силу». Взамен для поселка по решению департамента были утверждены ПЗЗ, согласно которым за спорным участком на улице Чехова, 1А, осталось закреплено лишь «сельскохозяйственное назначение», а возможность оформления земли как «резервного фонда» была полностью прекращена.

«Теперь использование участка в деятельности в сфере транспорта и коммунального обслуживания стало невозможным,— говорится в иске.— Компания потеряла возможность использовать собственную землю в предпринимательских целях».

Изменение статуса участка привело и к значительному снижению его кадастровой стоимости. Ранее она составляла 50,1 млн руб., а теперь сократилась примерно в 500 раз, до 93,2 тыс. руб. «Именно возможность использования данного земельного участка в предпринимательской деятельности обусловила стоимость его покупки в 25 млн руб.»,— поясняется в иске. Сумму убытков в 49,9 млн руб. представители ВМА оценили именно как разницу в оценке стоимости приобретенной земли, не затрагивая вынужденный отказ от реализации инвестпроекта. Впоследствии сумма требований была сокращена до 24,3 млн руб., исходя из независимой оценки «рыночной стоимости» участка в 26,3 млн руб. до изменений его статуса и в 2 млн руб. на сегодняшний день.

В самом департаменте архитектуры не согласны с позицией компании. Там утверждают, что спорный земельный участок всегда был именно сельскохозяйственным. Действовавшие в Анне ранее ПЗЗ, считают в департаменте, долгое время до поправок противоречили генплану населенного пункта, поэтому истцу не стоит использовать их как аргумент для компенсации.

В ведомстве в отзыве на иск ВМА (копия есть у „Ъ“) поясняют, что на момент утверждения правил землепользования в 2021 году земля описывалась в едином госреестре недвижимости как сельскохозяйственная, а опровергающей этот факт информации не было: «Зонирование было осуществлено с учетом положений территориального планирования и требований градостроительного законодательства».

В департаменте высказали и встречные претензии к оппоненту. По данным ведомства, ВМА вскоре после покупки земли в Анне якобы сама «в рамках процедуры кадастрового учета изменений» заявила в Росреестр об изменении статуса участка на промышленный. И спустя полгода вновь заявила об изменении вида использования на сельскохозяйственный. «Департаментом решения об изменении разрешенного вида использования земельного участка не принимались. Это было осуществлено компанией самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласования»,— заявили в нем.

В компании же считают, что имели право на эти решения «в уведомительном порядке», поскольку такую возможность давал собственнику статус земли «резервного фонда».

Компания уже отказалась от планов по строительству в Анне АГНКС. Но ситуацию осложняет тот факт, что ВМА вкладывала в инвестпроект не свои средства. По данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, как участник госпрограммы компания купила земельный участок за счет целевой субсидии из федерального бюджета, распределением которой занималось в 2021 году правительство Воронежской области. 20 из 25 млн руб. в сделку напрямую вносил региональный департамент финансов, который теперь привлечен к разбирательству в суде как третье лицо.

Перед покупкой земли в Анне особенности спорного участка изучали и проверяли специалисты облправительства, ответственные за выделение субсидии, подтверждается в материалах дела. Впрочем, по данным «Ъ-Черноземье», каких-либо претензий по использованию бюджетных средств у региональных властей к ВМА и ее владельцу пока не возникало.

Представляющие ВМА юристы вчера предпочли воздержаться от комментариев до вынесения судом решения по делу. В правительстве Воронежской области также планируют более детально объяснить свою позицию позднее.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин полагает, что шансы на победу ВМА в продолжающемся споре снижает отсутствие попыток обжаловать в суде «непосредственно нормативный акт, которым были утверждены новые ПЗЗ». «Несмотря на то что воронежская компания ранее обращалась к департаменту с предложением добровольно скорректировать ПЗЗ и затем обращалась с досудебным требованием о компенсации, можно прийти к выводу, что она не использовала все установленные законом возможности, не пытаясь оспорить ключевой документ в сложившемся конфликте»,— считает господин Малинин.

В остальном, по его мнению, у компании «есть вероятность в одной из инстанций» добиться удовлетворения иска, если «удастся довести до суда всеобъемлющие доказательства, подтверждающие взаимосвязь между действиями департамента по изменению статуса земельного участка в одностороннем порядке и уменьшению его стоимости».

По данным «Ъ-Черноземье», в случае проигрыша в воронежском арбитраже истец готов к обжалованиям «вплоть до Верховного суда».

Сергей Калашников