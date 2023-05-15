Жителя Краснодара хотят наказать за поездку по городу на крыше BMW

В Краснодаре решают вопрос о привлечении к административной ответственности 20-летнего местного жителя, проехавшегося по городу на крыше BMW. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Видеоролик с поездкой распространился в соцсетях 15 мая. Иномарку, на крыше которой лежал пассажир, перемотанный скотчем, остановили сотрудники ОБ ДПС на улице Красной.

В отношении 31-летнего водителя автомобиля составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка пассажира вне кабины авто). Согласно данной квалификации, нарушителю может быть назначен штраф в размере 1 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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