Дольщиков уравняют в НДФЛ

Госдума в среду рассмотрит во втором чтении законопроект, уравнивающий в праве на освобождение от НДФЛ обманутых дольщиков, получающих возмещение за счет федеральных и региональных механизмов. Сейчас пострадавшие от застройщиков граждане при получении такого возмещения вынуждены платить с него как с дохода 13-процентный налог — даже если речь идет о получении не только денег, но и компенсационных квартир. Эксперты идею поддерживают, отмечая, что правовых пробелов, из-за которых дольщики, отдавшие деньги за жилье, должны выплачивать еще и налог, в законодательстве быть не должно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дольщиков перестанут «наказывать» налогом при выплате возмещения регионами

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Дольщиков перестанут «наказывать» налогом при выплате возмещения регионами

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Законопроект, освобождающий от НДФЛ дольщиков, права которых на жилье восстанавливаются с помощью региональных механизмов, одобрен к принятию во втором чтении бюджетным комитетом Госдумы — 17 июня документ будет рассмотрен на пленарном заседании. Поясним, что действующий Налоговый кодекс освобождает от уплаты НДФЛ доходы, полученные гражданами в виде возмещения, в соответствии с законом о Фонде развития территорий (ранее он назывался Фонд защиты прав дольщиков). Речь идет о денежной компенсации, выплачиваемой в случае, если проблемный дом решено не достраивать или дольщик отказывается ждать завершения этого процесса.

При такой формулировке у дольщиков, которые получают возмещение не от фонда, а от властей региона, возникает обязанность этот налог заплатить. Особенно острой проблема оказывается в случае получения компенсационного жилья. Оно расценивается как доход, полученный в натуральном виде, и с него гражданин также должен уплатить НДФЛ, что заведомо сложнее, чем при получении денежной выплаты. Вопрос потребовал разъяснений Федеральной налоговой службы — она подтвердила, что квартиры, полученные в рамках региональных механизмов, по действующей версии Налогового кодекса не являются доходами, освобождаемыми от НДФЛ. Давая такое разъяснение, ФНС сообщила, что предложила Минфину предусмотреть налоговое освобождение и для таких случаев.

В итоге принимаемый Госдумой депутатский законопроект вписывает в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ, возмещения, полученные через региональные механизмы восстановления прав дольщиков. Правительство представило на документ положительный отзыв, но указало, что налоговая льгота должна применяться при условии, что у дольщика нет права на возмещение по закону о Фонде развития территорий. Ко второму чтению, как следует из слов первого зампреда бюджетного комитета Госдумы Ольги Ануфриевой, уточнено, что «поддержка для освобождения должна быть предоставлена по одному основанию: либо по федеральной части, либо по законодательству субъекта».

Отметим, что на региональные механизмы приходится преобладающая часть случаев восстановления прав дольщиков. Как ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, в январе—апреле этого года были восстановлены права 11 тыс. дольщиков, из которых для 7 тыс. это было сделано за счет региональных механизмов. По данным Фонда развития территорий, в этом году введено в эксплуатацию 57 домов, которые завершались как проблемные. Из них 27 построены с помощью региональных механизмов и предназначены для 1,3 тыс. обманутых дольщиков.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин отмечает, что проект призван уравновесить функционал федерального и местного законодательства в части трактовки возмещений как в денежном эквиваленте, так и в виде имущественной компенсации и рассматривает их получение гражданами как единую функцию по защите прав дольщиков. По его мнению, пробела в правовом регулировании, когда пострадавшие дольщики должны еще и платить налог, быть действительно не должно. «По сути, граждане обменяли свои деньги на жилье, и, если это жилье передано не застройщиком, а неким замысловатым способом от региона или уполномоченного лица, дохода возникать не может»,— отмечает эксперт.

Евгения Крючкова