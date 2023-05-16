Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дольщиков уравняют в НДФЛ

Полученное от регионов возмещение также будет освобождено от налога

Госдума в среду рассмотрит во втором чтении законопроект, уравнивающий в праве на освобождение от НДФЛ обманутых дольщиков, получающих возмещение за счет федеральных и региональных механизмов. Сейчас пострадавшие от застройщиков граждане при получении такого возмещения вынуждены платить с него как с дохода 13-процентный налог — даже если речь идет о получении не только денег, но и компенсационных квартир. Эксперты идею поддерживают, отмечая, что правовых пробелов, из-за которых дольщики, отдавшие деньги за жилье, должны выплачивать еще и налог, в законодательстве быть не должно.

Дольщиков перестанут «наказывать» налогом при выплате возмещения регионами

Дольщиков перестанут «наказывать» налогом при выплате возмещения регионами

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дольщиков перестанут «наказывать» налогом при выплате возмещения регионами

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Законопроект, освобождающий от НДФЛ дольщиков, права которых на жилье восстанавливаются с помощью региональных механизмов, одобрен к принятию во втором чтении бюджетным комитетом Госдумы — 17 июня документ будет рассмотрен на пленарном заседании. Поясним, что действующий Налоговый кодекс освобождает от уплаты НДФЛ доходы, полученные гражданами в виде возмещения, в соответствии с законом о Фонде развития территорий (ранее он назывался Фонд защиты прав дольщиков). Речь идет о денежной компенсации, выплачиваемой в случае, если проблемный дом решено не достраивать или дольщик отказывается ждать завершения этого процесса.

При такой формулировке у дольщиков, которые получают возмещение не от фонда, а от властей региона, возникает обязанность этот налог заплатить. Особенно острой проблема оказывается в случае получения компенсационного жилья. Оно расценивается как доход, полученный в натуральном виде, и с него гражданин также должен уплатить НДФЛ, что заведомо сложнее, чем при получении денежной выплаты. Вопрос потребовал разъяснений Федеральной налоговой службы — она подтвердила, что квартиры, полученные в рамках региональных механизмов, по действующей версии Налогового кодекса не являются доходами, освобождаемыми от НДФЛ. Давая такое разъяснение, ФНС сообщила, что предложила Минфину предусмотреть налоговое освобождение и для таких случаев.

В итоге принимаемый Госдумой депутатский законопроект вписывает в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ, возмещения, полученные через региональные механизмы восстановления прав дольщиков. Правительство представило на документ положительный отзыв, но указало, что налоговая льгота должна применяться при условии, что у дольщика нет права на возмещение по закону о Фонде развития территорий. Ко второму чтению, как следует из слов первого зампреда бюджетного комитета Госдумы Ольги Ануфриевой, уточнено, что «поддержка для освобождения должна быть предоставлена по одному основанию: либо по федеральной части, либо по законодательству субъекта».

Отметим, что на региональные механизмы приходится преобладающая часть случаев восстановления прав дольщиков. Как ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, в январе—апреле этого года были восстановлены права 11 тыс. дольщиков, из которых для 7 тыс. это было сделано за счет региональных механизмов. По данным Фонда развития территорий, в этом году введено в эксплуатацию 57 домов, которые завершались как проблемные. Из них 27 построены с помощью региональных механизмов и предназначены для 1,3 тыс. обманутых дольщиков.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин отмечает, что проект призван уравновесить функционал федерального и местного законодательства в части трактовки возмещений как в денежном эквиваленте, так и в виде имущественной компенсации и рассматривает их получение гражданами как единую функцию по защите прав дольщиков. По его мнению, пробела в правовом регулировании, когда пострадавшие дольщики должны еще и платить налог, быть действительно не должно. «По сути, граждане обменяли свои деньги на жилье, и, если это жилье передано не застройщиком, а неким замысловатым способом от региона или уполномоченного лица, дохода возникать не может»,— отмечает эксперт.

Евгения Крючкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...