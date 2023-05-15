Сочи в апреле обошел Москву по стоимости квартир в новостройках

Сочи занял первое место по стоимости 1 кв.м. жилья в новостройках по итогам апреля. По данным федерального портала «Мир квартир», курорт обошел Москву и Санкт-Петербург по показателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По итогам апреля текущего года, стоимость 1 кв.м. жилья в новостройках курорта выросла на 7,4% и составила 348,9 тыс. руб. Средняя цена лота в прошлом месяце увеличилась на 4,1% — до 12,5 млн руб.

Стоимость «квадрата» жилья в новостройках значительнее всего снизилась в Кургане (-3,3%, до 77,1 тыс. руб.), Саранске (-2,3%, до 79,1 тыс. руб.) и в Москве (-2,3%, до 322,7 тыс. руб.).

«В среднем по стране цена квартиры снизилась за месяц на 0,2%, до 5,9 млн рублей»,— говорится в сообщении.

Резкий скачок цен в Сочи эксперты связывают с новыми ограничениями, в частности — запретом переоборудовать санатории в комплексы апартаментов. Власти курорта ввели запрет на перепрофилирование санаториев в отели, гостиницы и апартаменты и законодательно закрепили возможность строительства пансионатов в курортной зоне в марте текущего года. Новые правила также включают строительные нормы при строительстве гостиниц, такие как ограничение высотности и планирование части территории под парковую зону.

Анастасия Донскова

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