В Сочи запретили перепрофилирование санаториев в апартаменты

В Сочи запретили перепрофилирование санаториев в отели, гостиницы и апартаменты и законодательно закрепили возможность строительства пансионатов в курортной зоне. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Изменения утвердило Городское собрание Сочи. В нормативах отразили параметры гостиничных объектов, санаторных и лечебно-оздоровительных, в зависимости от их удаленности от берега моря. Кроме того, разработаны нормы строительства гостиниц.

«Новые нормы ограничивают высотность и уменьшают плотность застройки, при этом площадь зеленых зон увеличивается. Обязательно учитываем их при работе над проектом Генерального плана Сочи»,— отметил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Дмитрий Литвинец.

В частности, объекты гостиничного обслуживания нельзя располагать на территории всего земельного участка собственника. Застройщикам будет необходимо оставлять часть территории под парковую зону.

Анастасия Донскова

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