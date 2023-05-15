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Иркутские власти пообещали восстановить демонтированные памятники репрессированным литовцам и полякам

Демонтаж двух памятников репрессированным полякам и литовцам на территории Мемориала жертвам политических репрессий в Пивоварихе «носит временный характер». Так ответили на запрос «Ъ» в пресс-службе правительства Иркутской области.

Памятник жертвам политических репрессий в Пивоварихе Иркутской области

Памятник жертвам политических репрессий в Пивоварихе Иркутской области

Фото: Правительство Иркутской области

Памятник жертвам политических репрессий в Пивоварихе Иркутской области

Фото: Правительство Иркутской области

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Приангарья Виталий Соколов уточнил: демонтаж памятников, которые «ранее установили без соответствующих согласований», был произведен для благоустройства территории вокруг памятника в форме куба-клетки. Его установили в прошлом году по инициативе Общества реабилитированных Иркутской области, но из-за похолодания не успели «привести в порядок прилегающую территорию». Теперь в ходе благоустройства рядом с памятником устроят площадку для посетителей, к ней будут вести три дорожки.

По словам руководителя Центра по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области Григория Ивлева, при благоустройстве временно демонтировали те памятники, которые находились в месте проведения работ. Их передали на хранение. «Хочу отметить, что фамилии расстрелянных на территории Иркутской области, в том числе литовцев и поляков, нанесены на Стены памяти, которые установили на территории Мемориала жертвам политических репрессий в 2021 году. Память о них сохранена»,— добавил господин Соколов.

Памятник репрессированным полякам установили по заказу консульства Польши в Иркутске в 2015 году. Тогда же появился литовский крест, его смонтировали при поддержке литовского национально-культурного центра Приангарья «Швитурис», Иркутского регионального общества жертв политических репрессий и администрации Ушаковского МО.

Захоронение расстрелянных жертв политических репрессий в Пивоварихе обнаружили в 1989 году. Оно является самым крупным в регионе и насчитывает 15–17 тыс. могил. На территории комплекса обустроены три рва и братское перезахоронение. Также здесь находится Стена скорби с табличками, на которых написаны имена жертв Большого террора. В 2021 году в рамках реконструкции мемориала на Стены памяти нанесли все известные фамилии расстрелянных в регионе, список формировался более года.

Напомним, ранее в Пермском крае снесли мемориал в память о литовцах и поляках, отправленных в ссылку на лесозаготовки во времена советских политических репрессий. Памятник появился на кладбище заброшенного спецпоселения Галяшор семь лет назад и не был официальным. Кто именно снес памятник — до сих пор неизвестно.

Подробнее об этом читайте в материале «Невечная память».

Антон Ерошенко, Иркутск

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