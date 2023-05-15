На заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга, которое провел мэр Алексей Орлов, были презентованы проект создания квартала исторической застройки в поселке Шувакиш и план реконструкции парка имени Энгельса. За обсуждением проектов наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Катерина Якушева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Идея «Шувакишской слободы» появилась после запуска туристического ретропоезда «Уральский экспресс», который делает остановку на станции Шувакиш

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Идея «Шувакишской слободы» появилась после запуска туристического ретропоезда «Уральский экспресс», который делает остановку на станции Шувакиш

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Очередное заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совета неравнодушных) под председательством мэра Алексея Орлова прошло 15 мая на площадке первого городского театра «Колизей».

Заседание началось с обсуждения идеи уральского бизнесмена Антона Бакова создать в Свердловской области аналог федеральной территории «Сириус», расположенной на черноморском побережье Сочи.

«Это удивительная новация. Сириус — это звезда, Альфа Большого Пса. В случае с Сочи это 15 кв. км территории, 13 тыс. населения. Юридическая новация. Это образование входит и в Сочи, и в Краснодарский край. С другой стороны, это карман для федеральных денег. Это возможность привлечения инвестиций. С деньгами в ближайшее время будет очень тяжело, но карманчик для них иметь нужно, поэтому предлагаю создать аналогичную территорию у нас»,— рассказал господин Баков.

Алексей Орлов отметил, что идея создания «Сириуса» была реализована в Сочи для сохранения олимпийского наследия. «Мы это частично реализовали в виде “Золотого сечения”. Но надо поизучать»,— сказал господин Орлов. При этом он подчеркнул, что развитие Екатеринбурга без городов-спутников невозможно, и предложил обсудить на одном из последующих заседаний развитие агломерации.

Второй темой для обсуждения стало создание квартала исторической застройки в поселке Шувакиш — «Шувакишская слобода». «Планируется создание деревянных зданий и сооружений. Предполагается воссоздать различные памятники деревянного зодчества, чтобы сохранить культурное наследие региона и передать его будущим поколениям. На территории слободы можно будет ознакомиться с культурой народов Урала и традиционными промыслами — мельницей, кузницей, золотодобычей и посетить музей железоделательного завода»,— пояснил глава администрации Железнодорожного района Виталий Першин.

«Шувакишская слобода» может появиться на площадях бывшего вещевого рынка, известного под названием Туча или Шувакиш. Предполагается, что под тематический квартал будет отведено 5,3 га и еще 0,6 га —под парковку.

По словам господина Першина, идея «Шувакишской слободы» появилась после запуска в декабре прошлого года туристического ретропоезда «Уральский экспресс», идущего из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму через Шувакиш. «За пять месяцев этого года станцию Шувакиш посетило 27,5 тыс. человек, из них 14 тыс. — на ретропоезде. Поселок может стать центром туристического маршрута»,— отметил господин Першин. Заместитель начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Гребенкин согласился, что после запуска ретропоезда Шувакиш стал узнаваем среди екатеринбуржцев и гостей. Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев предложил восстановить в поселке камнерезные промыслы.

«А кто-то экономику смотрел? Город сможет зарабатывать на создании этого квартала?» — поинтересовался депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников.

«Это как минимум новые рабочие места и НДФЛ в местный бюджет. Конечно, город будет зарабатывать, у меня сомнений нет»,— заверил Алексей Орлов.

После этого директор «УГМК-Агро» Илья Бондарев презентовал проект реконструкции парка имени Энгельса в центре Екатеринбурга. По его словам, последний ремонт в парке проходил в 2008 году. «Сейчас в нем темно, опасно и неудобно: нет освещения, затопленные дорожки, небезопасное и устаревшее игровое оборудование. Хотим сделать удобно и безопасно. Будем освещать дорожки. Важно, чтобы не оставалось темных мест. Демонтируем старые постройки, а на их месте поставим новые детские площадки»,— заявил господин Бондарев. Он добавил, что в парке установят новые качели и игровые комплексы, отремонтируют входные группы и высадят более 1 тыс. кустарников и цветов.

Ранее заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов говорил, что парк имени Энгельса закроют для посещения с 20–21 мая. В апреле на встрече с журналистами он говорил, что парк могут благоустроить уже летом «за счет благотворителей, которые не пожелали себя называть».

Следующее заседание Совета неравнодушных состоится в июле, анонсировал Алексей Орлов.

Катерина Якушева