«Призываю людей убирать за собаками и самим не гадить»

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов на встрече со СМИ анонсировал ежегодное повышение стоимости проезда в общественном транспорте и пообещал, что в текущем году ремонт дорог пройдет без перекрытия улиц. Ответственность за пыль в городе он возложил на строителей и автомобилистов. Рассуждения вице-мэра выслушала корреспондент «Ъ-Урал» Катерина Якушева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На встрече вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова с представителями СМИ больше всего вопросов касалось чистоты города. «Снег мы вовремя вывезли, не было подтоплений и проблем с большим количеством грязи в лотках. Но отрицательные температуры ночью откинули нас назад. При них поливальная техника работать не может. Но в целом все идет по плану»,— поделился господин Бубнов. Он уточнил, что для уборки тротуаров от снега и льда в городе используется щебень, а для очищения проезжей части, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов — соль.

По словам вице-мэра, в Екатеринбурге стало меньше пыли, по сравнению с прошлыми годами, но основными ее источниками остаются строительные площадки, газоны и шипы на автомобилях.

«Если смотреть стратегически, то нужно вовсе отказываться всей страной от употребления шин с шипами и переходить на зимнюю резину другого типа»,— посоветовал господин Бубнов.

К загрязнителям города вице-мэр также причислил автовладельцев, которые паркуются на газонах. «Региональный закон №52 “Об административных правонарушениях на территории Свердловской области” позволяет по фото и видеофиксации штрафовать граждан за парковку на газонах на 3–5 тыс. руб. Примеры некоторых городов в регионе показывают, что эта работа возможна в автоматическом режиме. Думаю, будем в этом направлении двигаться. Сейчас пока этого не делаем, поскольку нужно оцифровать все газоны, а это большая и дорогостоящая работа, на нее нужны деньги»,— пояснил Алексей Бубнов.

Хотя владельцам собак, которые на улице не убирают экскременты за своими питомцами, полагаются штрафы, по словам господина Бубнова, пока реальный механизм привлечения к такой ответственности не выработан.

«Проблема в том, что непонятно, кто будет штрафовать хозяев? По идее, человека нужно задержать, потребовать показать паспорт. Такие полномочия есть лишь у полиции и у Росгвардии. Не думаю, что закон будет эффективно работать. Нужно проводить разъяснительную работу с гражданами. Я призываю людей убирать за собаками и самим не гадить»,— обратился вице-мэр.

Второй блок вопросов был посвящен ремонту дорог, который, по словам Алексея Бубнова, стартует, как только позволит погода. «Продолжается заброска ям, это не ремонт, это временная необходимость. Затем начнется ремонт. Параллельно будем менять светофоры — 45–50 штук»,— сказал господин Бубнов, уточнив, что ежегодно в Екатеринбурге ремонтируется 30–40 км дорог. Он пообещал, что в этом году постараются избежать перекрытия улиц. «Любые вмешательства в улично-дорожную сеть усложняют ситуацию с удобством передвижения. Максимально будем стараться работать в ночное время, не будет перекрытия дорог. Я не вижу масштабных проблем при ремонте. Подготовительные работы для этого уже ведутся»,— сказал господин Бубнов.

Говоря про общественный транспорт, Алексей Бубнов напомнил, что в этом году город получит 50 новых троллейбусов.

«В перспективах — поменять весь подвижной состав. В первую очередь это касается троллейбусов, потому что они очень “пожилые”. У нас их порядка 200 штук. Та же ситуация с трамваями. Пока у нас обновлен только автобусный парк»,— отметил вице-мэр.

Для этого, по его словам, потребуется ежегодное повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга.

В завершение встречи Алексей Бубнов напомнил, что 15 апреля в Екатеринбурге начнется рейтинговое голосование, по итогам которого определят объект для благоустройства в этом году. В список претендентов вошли пять парков: Парк имени В.П. Чкалова, Парк имени 50-летия ВЛКСМ, Летний парк «Уралмаш», Сквер по улице Титова, Парк имени Ф. Энгельса. Парк Энгельса, по оценке господина Бубнова, могут благоустроить уже этим летом. «Документы пока не подписаны, но мы планируем отремонтировать парк за счет благотворителей, которые не пожелали себя называть»,— рассказал вице-мэр.

Катерина Якушева