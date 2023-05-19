Цена вопроса

Заголовки последних новостей из мира кино захватила тема забастовки гильдии американских сценаристов. Голливуду пророчат кризис и потери миллиардов долларов. Для российской индустрии это пугающе огромные деньги. У нас рынок онлайн-кинотеатров лишь в минувшем году приблизился к $1 млрд, а весь кинопрокат не дотягивал до этой цифры и в свои лучшие годы. У нас серьезная бюджетная поддержка кинематографа и интернет-контента, но и она не превышает $300 млн в год — примерную стоимость одного фильма вселенной Marvel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бырдин

Фото: Из личного архива Алексей Бырдин

Фото: Из личного архива

По данным The Hollywood Reporter, выручка только крупнейших мировых студий от проката, сервисов и телевизионных прав в 2022 году составила около $80 млрд. Голливуд точно может себе позволить и повысить гонорары сценаристам, и ставить на паузу производство. Они могут вообще не выпускать снятые фильмы или переснимать их, потому что пользователи Twitter дискредитировали ведущего артиста.

Это важно понимать, оценивая в том числе и, несомненно, политический жест нескольких крупнейших студий и сервисов, которые в прошлом году просто ушли из России, зафиксировав убытки. Они все это могут себе позволить только потому, что за сто лет выстроили эффективную и богатую индустрию. Возможно, вместо того чтобы злорадствовать над потерями и забастовками, возмущаться по поводу насаждения ЛГБТ-повестки или удивляться кастингу у них, нам стоило бы начинать строить свою собственную индустрию?

Текущий момент выглядит для этого уникально подходящим. То, что некоторые предлагали реализовать введением квот на иностранный контент, фактически произошло само по себе. Скажем осторожно, но кажется, что с точки зрения репертуара легальный российский кино- и медиарынок за последние 15 месяцев не по своей воле, но все-таки почти полностью отказался от контента западных мейджоров. И зрителя не накрыл абстинентный синдром.

Внезапно оказалось, что турецкие мелодрамы — вполне себе мейнстрим, а студий в Америке гораздо больше, чем шесть ушедших мейджоров. Так, вполне легально и в России вышли новинки Гая Ритчи и «Джон Уик 4». Но главный сюрприз в том, что наши сами снимают бодрые сериалы и кассовое кино. «Чебурашка» не просто побил кассовый рекорд «Аватара» (с отрывом вдвое), за счет него первый квартал стал самым успешным в истории российского кинопроката.

В цифровом сегменте смотрение отечественного контента выросло на 100–150%, люди вошли во вкус, а конкуренция видеосервисов и телехолдингов — основных производителей сериалов — не дает расслабиться, стимулируя качество. Мы видим и косвенные показатели успеха, в том числе продление сериалов на новые сезоны.

Но, конечно, в хорошем сценарии всегда есть антигерои. Первый из актуальных — призрак принудительного лицензирования. Еще весной 2022 года появились первые лихие инициативы о лишении ушедших киностудий права на защиту их интеллектуальной собственности, чтобы вернуть контент в Россию. Это утопия, причем повредит она в первую очередь нашей киноиндустрии.

Второй антигерой, целая группа, конечно, пираты. Увы, статистика такова, что только один из трех онлайн-просмотров фильмов в РФ приходится на легальные сервисы. То есть пираты контролируют две трети потребления профессионального видеоконтента, это непозволительно много. Если мы хотим построить в России мощную индустрию производства и распространения контента, первым делом надо забрать у них руль.

Алексей Бырдин, гендиректор ассоциации «Интернет-видео»