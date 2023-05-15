Уголь выпадает из приоритета

В ОАО РЖД считают, что, если экспортные отправки угля из основных добывающих регионов на восток, которые сейчас идут в приоритетном порядке, перевести в обычную для угольного экспорта категорию очередности, можно существенно увеличить перевозки более доходных грузов. Речь идет о 2 млн т в квартал нефтепродуктов, руды, удобрений и других товаров. Эксперты, однако, уточняют, что поставки угля «лучше выстроены», а реальный прирост перевозок высокодоходных грузов может оказаться меньше прогнозов монополии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

„Ъ“ ознакомился с расчетами ОАО РЖД к заседанию правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Из них следует, что отказ от приоритета в отношении перевозок экспортного угля из ряда регионов и перевод их в стандартную категорию приоритета для экспорта угля позволит за квартал дополнительно вывезти порядка 2 млн т дорогостоящих грузов, «преимущественно нефтепродуктов (0,8 млн т) и черных металлов (1 млн т), удобрений, зерна и ряда других номенклатур».

Сейчас, согласно временным правилам определения очередности перевозок грузов на Восточном полигоне, перевозки угля на экспорт из Кузбасса, Бурятии, Хакасии, Тувы и Якутии на восток идут в приоритетном порядке. Соответствующие поручения были даны президентом РФ и правительством, на их основе ОАО РЖД заключило с регионами соглашения о гарантированных объемах вывоза. В результате уголь из этих регионов на восток едет в третью очередь, сразу после перевозок воинских грузов и грузов для ликвидации ЧС, а остальной угольный экспорт — в шестую, после нефтепродуктов и многих других категорий грузов.

Как следует из материалов ОАО РЖД, в первом квартале вывоз угля по поручениям президента на восток составил 24,4 млн т при гарантированном объеме 24,8 млн т — это свыше 90% от всех экспортных перевозок угля на восток (26,7 млн т).

Перевозки из Кемеровской области отстали от плана на 1,9%, составив 14,8 млн т, из Хакасии — на 28% (1,1 млн т из 1,5 млн гарантированного объема), а перевозки из Бурятии и Якутии, напротив, превысили квоту на 100 тыс. т. Из регионов, не входящих в число приоритетных, при небольших объемах чаще наблюдается рост к 2022 году, однако, например, экспорт из Новосибирской области на восток полностью остановился (при экспорте 0,4 млн т в первом квартале 2022 года).

Представитель ЭЛСИ (объединяет компании «Эльга уголь» и «Сибантрацит») подтвердил остановку экспорта угля из Новосибирской области на восток из-за нехватки провозных возможностей, поставки переориентированы на порты юга РФ.

Угольная продукция занимает на Восточном полигоне доминирующее положение (70% от экспортного грузопотока), и «фиксация этих объемов существенно ограничивает возможности других отраслей российской экономики», сообщает ОАО РЖД. По оценке компании, по итогам первого квартала ограничение потребности в вывозе продукции российских предприятий в восточном направлении составило порядка 4,9 млн т грузов, в том числе 1,7 млн т нефтеналивных грузов, 0,8 млн т черных металлов, 0,5 млн т удобрений, 0,3 млн т грузов в контейнерах, 0,2 млн т зерна и 1,4 млн т прочих грузов.

«Осуществление экспортных перевозок угольной продукции, в том числе из отдельных регионов, только в рамках шестой очереди временных правил в целях обеспечения приоритизации перевозок неугольных грузов с более высокой валовой добавленной стоимостью в восточном направлении позволит увеличить вклад в экономику страны в размере до 25 млрд руб., доходы ОАО РЖД — до 1 млрд руб.»,— сообщается в материалах. В ОАО РЖД от комментариев отказались.

«Я надеюсь и даже с высокой долей вероятности скажу, что по итогам года РЖД план вывоза угля из Кузбасса в восточном направлении, который мы подписали на 53 млн т, выполнят. У меня уже, наверное, сомнений не остается, думаю, что они выполнят»,— говорил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 11 апреля.

Между тем угольщики не слишком довольны даже текущей ситуацией. Так, в феврале на совместном заседании комиссий при Госсовете по направлениям «Транспорт» и «Энергетика» говорилось о том, что квота на вывоз экспортного угля из Кузбасса, утвержденная ОАО РЖД, на 9,9 млн т ниже, чем предусмотрено поручениями президента (63 млн т).

При этом тарифная нагрузка для угольных компаний Кузбасса, по их данным, за 2022 год выросла на 66–97% для энергетического и на 44–72% для коксующегося угля. По мнению главы комиссии по энергетике Сергея Цивилева, следовало бы ввести мораторий на рост тарифов на перевозки угля и возобновить ранее отмененные скидки за дальность для экспортных перевозок.

В то же время отправители нефтепродуктов также борются за место в очереди на восток.

В конце апреля директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов сообщил, что Минэнерго направило в правительство предложение о переводе железнодорожных поставок нефтепродуктов на Дальний Восток как в экспортном, так и внутрироссийском сообщении из пятой категории очередности в четвертую. Ранее на этом настаивали нефтекомпании.

Глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров напоминает, что приоритет поставок нефтепродуктов во внутреннем сообщении на Дальний Восток и так должен увеличиться в связи с переводом их в категорию субсидируемых. По его мнению, постоянные изменения правил очередности деструктивны с точки зрения планирования грузопотоков. Также эксперт полагает, что поставки угля на экспорт ведутся маршрутами с порожним возвратом, с задействованием большой доли инновационного парка, что обеспечивает высокую ритмичность. И если понизить приоритетность этих поставок, нет никакой гарантии, что другие грузы заместят их эффективно.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин