Ключевое юрлицо медиагруппы «Магма» за год получило выручку в почти 100 млн рублей

Рекламное и PR агентство «Паприка» (ООО «Паприка») обнародовало итоги в первый год работы. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании с 0 руб. в 2021 году выросла в 2022-м до 96 млн руб., себестоимость продаж — 86 млн руб. Операционные расходы агентства составили 15,8 млн руб. Также ООО «Паприка» заплатила налог на прибыль в объеме 972 тыс. руб. Чистый убыток ООО — 6,5 млн руб. В 2022 году ООО «Паприка» заключило 107 госконтрактов на сумму 52,1 млн руб.

Руководитель ООО «Паприка» Станислав Шубин назвал убыток «техническим». «Это связано с тем, что часть расходов закрывается в этом году»,— прокомментировал ситуацию господин Шубин.

Медиагруппа «Магма» раньше являлась частью бывшего холдинга «Местное время». В начале 2021 года медиа были приобретены структурами, близкими к краевым властям. В состав группы входят: радио «Серебрянный дождь», пермская газета «Звезда», радиостанция «Радио Sputnik Пермь» (ранее «Эхо Перми»), деловое издание «Капитал Weekly» и портал «Вкурсе.ру». В составе холдинга также вещает радиостанция «Звезда» (с вещанием в Перми и Березниках). ООО «Паприка», по данным «Ъ-Прикамье», в 2022 году выполняло функции оператора размещения рекламных материалов в СМИ медиагруппы.